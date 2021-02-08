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FÜ Rektörü Göktaş, fakülteleri inceledi

08.02.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, fakülteleri ziyaret ederek hem incelemede bulundu, hem de durumları ile ilgili bilgi aldı.
FÜ Rektörü Prof.Dr. Fahrettin Göktaş, akademik ve idari personelin durumu, birimlerin fiziksel gelişimi, bilimsel araştırma ve projelere verilen ağırlık ve birimlerin gelecekteki hedefleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla fakülteleri ziyaret etti. Bu kapsamda Tıp, Sağlık Bilimleri, Veteriner, Fen, İnsani ve Sosyal Bilimler, İlahiyat, Diş Hekimliği, Teknoloji, Mühendislik, Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, Su Ürünleri, Spor Bilimleri, Eğitim, İletişim Fakülteleri ile Yabancı Diller ve Sivil Havacılık Yüksekokulları‘na giden Rektör Prof. Dr. Göktaş, dekanlardan son durumları hakkında bilgi aldı.
Rektör Prof. Dr. Göktaş, fakültelerdeki akademik ve idari personelin durumu, birimlerin fiziksel gelişimi ile ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla yönetim olarak fakülteleri ziyaret ettiklerini, önümüzdeki hafta da meslek yüksekokullarını ziyaret edeceklerini aktardı.
Ziyarette Göktaş’a, yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Prof. Dr. Soner Özgen ve Prof. Dr. Mehmet Yılmaz eşlik etti.

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