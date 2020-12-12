SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa
  4. Fuat Çapa: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu

Fuat Çapa: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 12.12.2020 08:34 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Denizlispor maçında hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Fuat Çapa: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaştığı Denizlispor’u 3-2’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takım adına da önemli bir müsabaka olduğunu ifade eden Fuat Çapa, "Bizim için tekrar ilk 6 ve 7. sıralardaki takımlarla aramızdaki puan farkını açmamak adına önemliydi. Rakibin de son karşılaşmalarını değerlendirecek olursak istediği skoru alamadılar. Rakibin artıları ve eksileri bizim için önemliydi. Savunma arkasına atılan toplarda çabuk oyuncularla pozisyon üretmeye çalıştılar. İlk 10-15 dakika önde baskı kuramadığımız için rakibin işini kolaylaştırdık. 15. dakikadan itibaren maç istediğimiz şekle döndü. 1-0 öne geçtikten sonra çok erken 1-1 oldu. Maç öncesi duran toplarda sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk. Rakibimiz fizikli oyunculara sahip. 2-1’den sonra özellikle 3-1 ve 4-1’i yakalayacağımız pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Fode’yi oyundan aldıktan sonra rakibin yüksek toplarla etkili olacağını biliyorduk. Fode’yi de kaybetmek istemiyorduk. Geçtiğimiz hafta ilk defa oynadı. Bu hafta ikinci maçını oynadı. Bizim için önemli bir oyuncu. Sakat olmaması adına oyundan aldık. Rakip boy avantajını kullanarak uzun oynadı ve 3-2 yakaladı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu" şeklinde konuştu.

"EKSİK OYUNCULAR DA ARAMIZA KATILDIĞINDA DAHA ALTERNATİFLİ KADRO OLUŞTURACAĞIZ"

Çapa, takımdaki eksiklerden dolayı elindeki oyuncuları farklı mevkilerde görevlendirdiğini vurgulayarak, "Gelecek haftalarda diğer arkadaşlar da aramıza katıldığında daha alternatifli bir kadro oluşturmuş oluruz. Şu an bazı oyuncuları kendi mevkiinde oynatamıyoruz. Bugün Yusuf, Haddadi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldı. Hadergjonaj cezalı olmasından dolayı Feyzi’yi ilk defa sağ bek oynattık ki gayet başarılıydı. Mevcut ortamı göz önünde bulunduracak olursak genel anlamda memnun olduğumu söyleyebilirim. Galibiyet camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"GOL ÖNCESİ RAKİP 3-4 PAS YAPTIKTAN SONRA TOPU KAZANDIK"

Attıkları ikinci gol öncesi Hajradinovic’in yerde kaldığı anda topu taca göndermeyerek atağı sürdürmeleri ile ilgili Denizlispor cephesinden gelen tepkiye değinen Fuat Çapa şu ifadelere yer verdi:

"O pozisyonda Haris’e faul yapıldı diye bekledik. Haris de o anda yerdeydi. Sonra da rakip 3-4 pas yaptı ve biz ondan sonra topu kazandık. Faul olur olmaz biz topu alıp devam etmiş olsak rakibin tepkisini anlarım ama onlar pas yaparken ve atağa kalkarken bizim kapmış olduğumuz pozisyon ve atmış olduğumuz gol var. Ben olduğum yerden bu şekilde gördüm."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Koita Webo için konuştuKoita Webo için konuştu
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki
Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki
Bakan Koca açıkladı: Büyük kentlerde vaka sayısı düşüşte
Bakan Koca açıkladı: Büyük kentlerde vaka sayısı düşüşte
Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."
Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."
'Fenerbahçe kesin şampiyon olacak'
'Fenerbahçe kesin şampiyon olacak'
Fatih Terim, Süper Lig'den 2 ismi istedi
Fatih Terim, Süper Lig'den 2 ismi istedi
İşte Trabzonspor'un yeni transferi
İşte Trabzonspor'un yeni transferi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Türk futboluna acı haber
Türk futboluna acı haber
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakem maçtan alındı!
Irkçı hakem maçtan alındı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fuat Çapa: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu
'Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu'
Koita Webo için konuştu
Koita Webo için konuştu
Fuat Çapa: İlk gol pahalıya patladı
İlk gol pahalıya patladı
Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan ve Varga, Beşiktaş maçından sonra açıklamalarda bulundu
''Bütün şanssızlıklar bizi buldu!''
Armin Hodzic: Beşiktaş maçı zor ve güzel olacak
'Beşiktaş maçı zor ve güzel olacak'
Kasımpaşalı Aytaç Kara koronavirüse yakalandı
Beşiktaş maçı öncesi şok! Koronavirüse yakalandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.