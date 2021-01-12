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FÜ’de 8 öğrenciye TÜBİTAK desteği

12.01.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Fırat Üniversitesi’nden (FÜ) 8 öğrenci “TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)” kapsamında desteklemeye hak kazandı.TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla başlatılan “TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı” kapsamında FÜ’den 8 öğrenci girdi.145 farklı üniversiteden bin 359 farklı projede yer almak üzere bin 500 lisans öğrencisinin desteklendiği programda öğrenciler, Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan projelerin yanı sıra, diğer üniversite, enstitü ve özel şirketlerin bünyesindeki projelerde de görev alacakları kaydedildi.Önümüzdeki dönemlerde üniversite bünyesinde desteklenen projeleri arttıracaklarına belirten Rektör Prof.

Fırat Üniversitesi’nden (FÜ) 8 öğrenci “TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)” kapsamında desteklemeye hak kazandı.
TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla başlatılan “TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı” kapsamında FÜ’den 8 öğrenci girdi.145 farklı üniversiteden bin 359 farklı projede yer almak üzere bin 500 lisans öğrencisinin desteklendiği programda öğrenciler, Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan projelerin yanı sıra, diğer üniversite, enstitü ve özel şirketlerin bünyesindeki projelerde de görev alacakları kaydedildi.
Önümüzdeki dönemlerde üniversite bünyesinde desteklenen projeleri arttıracaklarına belirten Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Sektör firmalarının Ar-Ge merkezleriyle koordineli olarak yürütülecek programlar ile üniversite olarak ülkemize Ar-Ge tecrübesi kazanmış lisans mezunları kazandıracağız. Bu sayede Fırat Üniversitesi’nde üretilen bilgi ve tecrübeler, ülkemizin sanayisine aktarılacaktır” dedi.

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