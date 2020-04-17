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FÜ’de akademisyenlerin 2 projesi kabul edildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 17.04.2020 13:44 | Son Güncelleme

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) akademisyenlerin yüksek bütçeli 2 TUBİTAK projesinin kabul edildiği bildirildi.FÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) akademisyenlerin yüksek bütçeli 2 TUBİTAK projesinin kabul edildiği bildirildi.
FÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Özcan ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Sedat Savaş tarafından hazırlanan 2019-2. döneminde TÜBİTAK 1001 programına sunulan projeler başarılı bulundu. Başarılı bulunan projelerin desteklenmesine karar verildi.Bu projeler sayesinde yaklaşık 1.5 milyon TL bütçenin Fırat Üniversitesine aktarılmasının sağlandığı aktarıldı.
Yürütücüler başta olmak üzere proje ekiplerini tebrik eden FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Covid-19 pandemisi ile mücadele döneminin akademik personelin proje yazması için uygun bir zaman olabileceğini ve TÜBİTAK 1001 2020 yılı 1. Dönem proje başvurularının 22 Mayıs tarihinde başlayacağını belirtti.
Rektör Demirdağ, faaliyetlere verdikleri desteklerin artarak devam edeceğini de vurguladı.

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