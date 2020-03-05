FÜ’de "TÜBİTAK Bilim Okulu Elazığ 2020” eğitimi

4 gün sürecek olan TÜBİTAK Bilim Okulu Elazığ 2020 eğitimi Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi’nde başladı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Sağlık Bilimleri Alanında Lisans Eğitimi Gören Öğrenciler İçin Akademik Becerilere Giriş ve Proje Eğitimi, TÜBİTAK Bilim Okulu Elazığ 2020” FÜ Tıp Fakültesi’nde düzenlenen açılış programı ile başladı. Fakültenin konferans salonunda yapılan proje eğitiminin açılışına, Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazez, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mete Özcan, öğretim üyeleri ile proje eğitimine katılan çeşitli üniversitelerden 46 öğrenci katıldı.

2237 A TÜBİTAK Eğitim etkinlikleri kapsamında Sağlık Bilimleri alanında eğitim gören öğrencilere yönelik olarak Akademik Becerilere Giriş ve TÜBİTAK Bilim Okulu Elazığ 2020 proje etkinliğinin 4 gün süreceğini belirten Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mete Özcan, eğitimlerin üniversitelerinde gerçekleştireceğini aktardı.

TÜBİTAK proje eğitimleri sayesinde lisans öğrencilerinin proje hazırlama noktasında önemli kazanımlar sağlayacaklarına dikkat çeken Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ da, 4 gün sürecek olan eğitimlerde alanında uzman öğretim üyeleri tarafından öğrencilere proje hazırlama noktasında çeşitli dersler verileceğini kaydetti.

