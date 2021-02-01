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Fuhuş ve kumar operasyonunda 11 kişiye 11 bin 748 TL idari para cezası

01.02.2021 18:02 | Son Güncelleme:
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 712 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 25 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 712 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 712 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 25 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 712 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 1 adreste fuhuş yaptıkları tespit edilen 8 kişiye 7 bin 740 TL idari para cezası uygulandı. 1 Adreste kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişiye 4 bin 8 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Kumar oynanan adreste oyunda kullanılan malzemeler ve 800 TL para ele geçirildi. Bir tekel büfesinde ise 4 kişinin alkol kullandıkları tespit edilerek sosyal mesafe ihlalinden, alkol tüketiminden dolayı tutanak tutulurken umuma açık yere dönüştürülmesinden dolayı zabıta görevlileri tarafından kapatıldığı belirtildi.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 26 kişiye 22 bin 360 TL idari para cezası
Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 188 işyeri denetlendi. Denetimlerde 583 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 2 kişinin karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek bin 720 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 24 kişiye ise sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 20 bin 640 TL olmak üzere toplamda 22 bin 360 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

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