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Fuhuş yapanlara 17 bin 750 TL para cezası

MALATYA HABERLERİ  | 16.06.2020 15:35 | Son Güncelleme

Malatya’da evlerde fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 8 zanlı yakalanırken, bunlara 17 bin 750 TL idari para cezası kesildi.Malatya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerine bazı evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı yapıldı.

Malatya’da evlerde fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 8 zanlı yakalanırken, bunlara 17 bin 750 TL idari para cezası kesildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerine bazı evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı yapıldı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere yönelik yapılan denetimlerde, 4 bayan 4 erkek şahıs olmak üzere toplam 8 şahsa fuhuş konusu ile ilgili olarak gerekli idari işlem yapılarak toplamda 17 bin 750 TL idari para cezası yazıldı.
Söz konusu ikametlerin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı.

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