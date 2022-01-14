Fulya ile Umudun Olsun’da Demet Akalın sürprizi! Böbrek nakli olan Gamze‘ye destek verdi

Fox TV'nin gündüz kuşağında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programı, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara desteğe devam ediyor. Deneyimli haberci Fulya Öztürk, İzmir’in Bayındır ilçesinde, 5 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve haftanın 3 günü diyalize giren Gamze Akkavak‘ın hayallerini yeni yılın ilk günlerinde gerçekleştirdi.

GAMZE'YE BÖBREK NAKLİ YAPILDI

Gamze‘nin inatçı babası İsmet Akkavak‘ı canlı yayında ikna eden başarılı haberci, 39 kiloya kadar düşen Gamze‘nin böbrek naklini yaptırttı ve baba kız ameliyat sonrası ilk kez canlı yayında katıldı.

CANLI YAYINDA DEMET AKALIN SÜRPRİZİ

Programın sürprizi ise ünlü şarkıcı Demet Akalın‘dan geldi. Akalın, Gamze‘nin durumunu yakından takip ettiğini ve Akkavak Ailesine destek olacağını söyledi.

Demet Akalın, canlı yayında Fulya Öztürk ve ekibine teşekkür ederek, Gamze‘nin yaşadıkların yakından takip ettiğini ve ameliyatın başarılı geçmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Böbrek nakli olan Gamze‘ye de bir sürpriz yapan Akalın "Sana sahne kostümlerinden birini gönderiyorum. Ve sen o kostümü giyiyorsun ve birlikte sahne çıkıyoruz tamam mı… Kalbim gönlüm seninle pandemi nedeniyle gelemedim ama haberlerini hep aldım. Ayrıca, Gamze’nin durumunu yakından takip etmeye devam edeceğim" dedi.

