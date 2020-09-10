YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Fulya Topçuoğlu Ünal, profesör oldu

Fulya Topçuoğlu Ünal, profesör oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.09.2020 20:55 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Fulya Topçuoğlu Ünal’a, profesör unvanı verildi.Akademik unvanı yükselen Dekan Yardımcısı Prof.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Fulya Topçuoğlu Ünal’a, profesör unvanı verildi.
Akademik unvanı yükselen Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal’a cübbesini, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal giydirdi.
Akademik anlamda alınan en son unvana ulaştığı için şükrettiğini söyleyen Fulya Topçuoğlu Ünal, “ Süreç içerisinde öncelikle bana her daim destek olan, onlardan çaldığım her anı tolere eden biricik eşim, canım kızım, her şeyim annem ve babama çok teşekkür ediyorum. Ayrıca akademik süreçte kendilerinden öğrenerek yol aldığım bütün hocalarıma, meslektaşlarıma, öğrencilerime, bununla birlikte Rektörüme, Üniversite yönetimine, birlikte çalıştığım değerli Dekanıma ve mesai arkadaşlarıma destekleri ve nezaketleri için çok teşekkür ediyorum. Daha yeni başlıyoruz, yolumuz çok uzun, Allah utandırmasın” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Balıkesir’de hayır yemeği ve lokma kısıtlandı
Balıkesir’de hayır yemeği ve lokma kısıtlandı
Yeşilyurt Belediyespor’un Bolu kampı sürüyor
Yeşilyurt Belediyespor’un Bolu kampı sürüyor
Atatürk Üniversitesi’nde dersler ‘Uzaktan Eğitim’ yoluyla verilecek
Atatürk Üniversitesi’nde dersler ‘Uzaktan Eğitim’ yoluyla verilecek
Bağcılar’da pazar yerleri denetlendi
Bağcılar’da pazar yerleri denetlendi

Kütahya Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:30
Öğle
13:02
İkindi
16:36
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

Kütahya Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Değirmen Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Ferah Eczanesi
Simav
Gökkaya Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Karşıyaka seyir terası görücüye çıktı
Karşıyaka seyir terası görücüye çıktı
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.