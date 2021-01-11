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Funda Pastanesi İHA’yı unutmadı

11.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Funda Pastanesi İHA’yı unutmadı

Van’da faaliyet gösteren Funda Pastanesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansını (İHA) unutmadı.Van’da faaliyet gösteren Funda Pastanesi, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü unutmadı.

Van’da faaliyet gösteren Funda Pastanesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansını (İHA) unutmadı.
Van’da faaliyet gösteren Funda Pastanesi, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü unutmadı. Van’ın en köklü pastanelerinden olan Funda Pastanesi, kentteki çalışmalarından dolayı İHA’yı kutladı.
Funda Pastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetiz, önemli bir kamu görevi yürüten basının teknolojik gelişmelerle çeşitlenerek çok daha geniş kitlelere hitap eder hale geldiğini belirterek, gazetecilerin gününü kutladı.

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Van Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:19
İkindi
14:50
Akşam
17:12
Yatsı
18:34

Van Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Halk Eczanesi
Ipekyolu
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