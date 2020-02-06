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Funda Varol’dan şehit eşine yakın ilgi

AMASYA HABERLERİ  | 06.02.2020 17:06 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Dr.

Funda Varol’dan şehit eşine yakın ilgi

Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un eşi Funda Varol, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Elvan Özdemir’in Merzifon’da yaşayan eşi Asiye Özdemir’e ziyarette bulundu.
Muğla’da 4 Kasım 1993 tarihinde görev esnasında içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Elvan Özdemir’in eşi Asiye Özdemir’i evinde ziyaret eden Funda Varol, şehit eşinin hal ve hatırını sordu. Varol, iki çocuk annesi Özdemir’e vatanın birliği, bütünlüğü, milletin huzuru için canlarını feda eden aziz şehitlerin geride bıraktığı emaneti anneleri, babaları, eşleri ve çocuklarının sıkıntılar çekmemeleri için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini söyledi.
Şehit Elvan Özdemir’in eşi Asiye Özdemir, ziyareti ve yakın ilgisi dolayısıyla Varol’a teşekkür etti. Varol’a ziyaretinde Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale’nin eşi Ruşen Demirkale eşlik etti.

Funda Varol’dan şehit eşine yakın ilgi

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