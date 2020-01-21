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  4. Furkan Korkmaz'dan Tokyo ve Shane Larkin yorumu

Furkan Korkmaz'dan Tokyo ve Shane Larkin yorumu

NBA HABERLERİ  | 21.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

NBA takımlarından Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıp katılamayacaklarını kendilerinin belirleyeceğini söyledi.

Furkan Korkmaz'dan Tokyo ve Shane Larkin yorumu

Furkan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın haziran ayında Kanada'da mücadele edeceği olimpiyat eleme turnuvasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Uruguay ve Çekya ile beraber B Grubu'nda yer alan milli takımın önemli parçalarından Furkan, "Tabii ki zor olacak çünkü çok güçlü rakiplerle oynamamız gerekiyor. Bazı şeyleri başarmamız için zor yollardan geçmemiz gerekiyor ve Kanada'daki maçlar da böyle olacak. Milli takım olarak maçları kazanmak ve kaybetmek bizim elimizde. Çünkü çok yetenekli bir ekibiz ve çok yetenekli bir jenerasyona sahibiz. Sadece bunu sahaya aynı şekilde yansıtmamız ve aynı motivasyonla oynamamız gerekiyor. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağından şüphem yok. Kanada'da kendimiz gibi oynarsak ve kendi kimliğimizi sahaya yansıtabilirsek oradan başarılı bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"SHANE LARKIN'İN OYUNCULUĞUNU TARTIŞMAMIZA GEREK YOK"

22 yaşındaki basketbolcu, A Milli Takım'da oynaması gündemde olan Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin hakkında ise "Larkin'in oyunculuğunu tartışmamıza gerek yok. Son birkaç yıldır bence Avrupa'da en dominant performansını sergiliyor. Duyduğum kadarıyla da çok iyi bir karakter. Bazen o kimyayı yakalamanız anlamında çok iyi bir basketbolcu olmanız yetmiyor. Tabii ki bu federasyonun antrenörlerinin ve (A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü) Ufuk ağabeyin vereceği bir karar. Onlar ne karar verirse biz buna saygı duymak zorundayız ama Shane Larkin'in oyunculuğunu konuşmamıza gerek yok" yorumunu yaptı.

(AA)

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