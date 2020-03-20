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  4. Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers'ta 3 kişide koronavirüs çıktı

Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers'ta 3 kişide koronavirüs çıktı

NBA HABERLERİ  | 20.03.2020 10:13 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Philadelphia 76ers'ta, 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği Philadelphia 76ers, oyuncular, antrenörler ve personellere koronavirüs testi yapıldığını açıkladı.

Yapılan testlerin 3 kişide pozitif çıktığı belirtilirken, koronavirüse yakalananların isimleriyle ilgili bilgi verilmedi.

Ayrıca Boston Celticsli Marcus Smart, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan ABD'li oyuncu, "İyiyim, herhangi bir semptom hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.

(AA)

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Valentine Ozornwafor (Galatasaray)

Valentine Ozornwafor (Galatasaray)

Hudson-Odoi (Chelsea)

Hudson-Odoi (Chelsea)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Timo Hübers (Hannover)

Timo Hübers (Hannover)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Trey Thompkins (Real Madrid)

Trey Thompkins (Real Madrid)

Daniele Rugani (Juventus)

Daniele Rugani (Juventus)

Mikel Arteta (Arsenal)

Mikel Arteta (Arsenal)

Jannes Horn (Hannover)

Jannes Horn (Hannover)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

German Pezzella (Fiorentina)

German Pezzella (Fiorentina)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Christian Wood (Detroit Pistons)

Christian Wood (Detroit Pistons)

Ezequiel Garay ve ismi açıklanmayan 4 Valencia görevlisi/futbolcusu

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Albin Ekdal (Sampdoria)

Albin Ekdal (Sampdoria)

Morten Thorsby (Sampdoria)

Morten Thorsby (Sampdoria)

Luca Kilian (Paderborn)

Luca Kilian (Paderborn)

Elaquim Mangala (Valencia)

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Leicester City'de ismi açıklanmayan 3 futbolcu

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Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.

Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.

Omar Colley (Sampdoria)

Omar Colley (Sampdoria)
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Anahtar Kelimeler:
NBA philadelphia 76'ers furkan korkmaz

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