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Furtun: "Pandemiye karşı göğsümüzü siper etmeye devam edeceğiz"

SAMSUN HABERLERİ  | 17.09.2020 14:19 | Son Güncelleme

Samsun Tabip Odası (STO) Başkanı Dr.

Furtun: "Pandemiye karşı göğsümüzü siper etmeye devam edeceğiz"

Samsun Tabip Odası (STO) Başkanı Dr. Funda Furtun, "Kovid-19 ile mücadelede ön safhada göğsümüzü siper etmeye devam edeceğiz" dedi.
Samsun Tabip Odası pandemi nedeniyle hayatlarını kaybeden hekimler için bir basın açıklaması düzenledi. İstiklal Caddesi Süleymaniye Geçidi üzerinde gerçekleştirilen basın açıklamasına çok sayıda hekim katıldı. Tabip Odası adına konuşma gerçekleştiren Başkan Dr. Funda Furtun, “Bu günler, korona ile mücadele günlerinde birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz günler. Samsun Tabip Odası olarak her zaman olduğu gibi gerek hekimlerimizin gerek yurttaşlarımızın sağlık haklarını korumayı görev edinmiştir. Kovid-19 ile mücadelede ön safhada göğsümüzü siper etmeye devam edeceğiz. Bizi bu ulvi görevden hiçbir zaman hiçbir şey vazgeçiremez. Gerçekleri, doğruları en üst perdeden haykırmaya yılmadan usanmadan devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Pandemi sebebiyle hayatlarını kaybeden hekimler için saygı duruşu yapıldıktan sonra sözü alan STO Genel Sekreteri Dr. Alper Aktaş ise, “Salgınla ilgili taleplerimiz etkin ve katılımcı mücadele yönetimidir. Ülkeyi yöneten yetkili kişi ve kurumlardan salgın tedbirleri, salgın bütçesi, salgın koordinasyonu, salgın planlanması konusunda acil, kapsayıcı ve inandırıcı program açıklamasını bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı başta TTB olmak üzere bütün sağlık meslek odaları, sendikalar ve dernekleri ile birlikte Kovid- 19 işbirliği ve ortak çalışma meclisi oluşturmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın bireysel çabaları salgının önlenmesinde tek başına yeterli olmaz. Bireysel tedbirler merkezi ve kapsamlı bir irade ve güven verici kararlarla birlikte alınmalıdır" şeklinde konuştu.
Basın açıklamasından sonra sağlık çalışanları alkışlandı.

Furtun:

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