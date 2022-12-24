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'Futbol bilgisi yok!' Serdar Ali Çelikler'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Emre Mor'a çok ağır sözler!

24.12.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıktı. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı - lacivertlilerde Emre Mor, ikinci yarıda oyuna dahil oldu ancak etkisiz bir performans sergiledi. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den milli futbolcu için çok sert yorumlar geldi. Çelikler, Mor için "Futbol bilgisi yok" dedi.

'Futbol bilgisi yok!' Serdar Ali Çelikler'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Emre Mor'a çok ağır sözler!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Bordo - mavililere galibiyeti getiren golü 61. dakikada Maxi Gomez atarken, Fenerbahçe ligde üst üste ikinci kez sahadan mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Sarı - lacivertlilerde Emre Mor, 70. dakikada Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu.

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Trabzonspor karşısında etkisiz bir performans sergileyen Mor'un oyunu sosyal medyada tartışılırken, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den Vole'de ağır bir değerlendirme geldi.

"EMRE MOR'DAN BİR ŞEY OLMAZ!"

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Milli futbolcunun futbol bilgisinin olmadığını dile getiren Çelikler, "Emre Mor’dan bir şey olmaz, Fenerbahçe taraftarı anlasın. Dembele’den de Rafinha’dan da olmaz. Bunlar çalım atmayı top oynamak zanneder. Futbol bilgileri yok bunların!" dedi.

"BÜYÜK MAÇLARDA ÇÖZÜLMEYE BAŞLADI"

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Jorge Jesus için de yorumlarda bulunan Çelikler, "Jorge Jesus, büyük maçlarda çözülmeye başladı. Jorge Jesus’u bu yüzden sevmedik. Vasatizm gömleğini yırttığı için sevdik. Trabzonspor deplasmanına gidip ‘Oyunu tutayım’ deme diye sevdik." şeklinde konuştu.


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