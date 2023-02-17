Futbol dünyası, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın beğenisini konuşuyor!

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou dönemi sona eriyor. Çizdiği istikrarsız grafikle taraftardan bir türlü geçer not alamayan Fransız oyuncu ile sözleşme fesih görüşmelerine başlayan siyah-beyazlılar büyük aşama kaydetti.

SÖZLEŞMESİ SENE SONUNDA BİTİYOR

Piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Kevin N'Koudou'nun Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği ve ligin ikinci yarısı takımda görmek istemediği Kevin N'Koudou ile masaya oturan siyah-beyazlı yönetim Fransız oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

ADANA DEMİRSPOR İDDİALARI

Beşiktaşlı bir taraftar, Twitter'da Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı etiketleyerek sorduğu soruda bu transfer hakkında net bilgi aldı. Murat Sancak'a "Nkoudu ile anlaştıysanız bu tweeti beğenme başkan" şeklinde soru soran taraftar, Murat Sancak'ın tweeti beğenmesiyle istediği cevabı almış oldu.

Bu hamlenin ardından Adana Demirspor'un Kevin N'Koudou ile ilgilenmediği ortaya çıktı.

