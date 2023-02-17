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Futbol dünyası, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın beğenisini konuşuyor!

17.02.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı. Oyuncu ile anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılarda Kevin N'Koudou'nun Adana Demirspor ile görüştüğü iddia edilmişti. Bir taraftarın, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a bu konuyu sormasının ardından yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

Futbol dünyası, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın beğenisini konuşuyor!
Georges-Kevin N'Koudou

Georges-Kevin N'Koudou

KMR Kamerun
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
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Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou dönemi sona eriyor. Çizdiği istikrarsız grafikle taraftardan bir türlü geçer not alamayan Fransız oyuncu ile sözleşme fesih görüşmelerine başlayan siyah-beyazlılar büyük aşama kaydetti.

SÖZLEŞMESİ SENE SONUNDA BİTİYOR

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Piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Kevin N'Koudou'nun Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği ve ligin ikinci yarısı takımda görmek istemediği Kevin N'Koudou ile masaya oturan siyah-beyazlı yönetim Fransız oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

ADANA DEMİRSPOR İDDİALARI

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Beşiktaşlı bir taraftar, Twitter'da Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı etiketleyerek sorduğu soruda bu transfer hakkında net bilgi aldı. Murat Sancak'a "Nkoudu ile anlaştıysanız bu tweeti beğenme başkan" şeklinde soru soran taraftar, Murat Sancak'ın tweeti beğenmesiyle istediği cevabı almış oldu.

Bu hamlenin ardından Adana Demirspor'un Kevin N'Koudou ile ilgilenmediği ortaya çıktı.

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Adana Demirspor Georges-Kevin N'Koudou beşiktaş kevin nkoudou sezon nkoudu

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