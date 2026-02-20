SPOR

Futbol dünyasını sarsacak ayrılık! Brezilyalı efsane Neymar tarih verdi

Brezilya futbolunun efsane ismi Neymar, yeşil sahalara veda etmeye hazırlanıyor! Santos forması giyen 34 yaşındaki süperstar, kariyerinin son dönemine girdiğini itiraf ederek Aralık 2026'da profesyonel futbola veda edebileceğini açıkladı. Yaşadığı ağır sakatlıklar sonrası "Son Dans" için 2026 Dünya Kupası'nı hedefleyen yıldız oyuncunun bu sözleri hayranlarını derinden üzdü.

Futbol dünyasını sarsacak ayrılık! Brezilyalı efsane Neymar tarih verdi
Emre Şen

Dünya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Neymar, kariyerinin son çeyreğinde yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme oturdu. Altyapısından yetiştiği ve efsanesi olduğu Santos'a geri dönen Brezilyalı forvet, futbolseverleri üzecek o "emeklilik" tarihini ilk kez bu kadar net telaffuz etti.

"ARALIK AYINDA EMEKLİ OLABİLİRİM, GÜN GÜN YAŞIYORUM"

Futbol dünyasını sarsacak ayrılık! Brezilyalı efsane Neymar tarih verdi 1

Brezilya basınına konuşan ve geleceğine dair samimi itiraflarda bulunan 34 yaşındaki yıldız, "Geleceğin bana neler getireceğini bilmiyorum. Aralık (2026) ayında emekli olmak isteyebilirim. Gün gün yaşıyorum. Bu yıl sadece Santos için değil, Brezilya Milli Takımı için de çok önemli" diyerek kariyerinin bitiş çizgisine yaklaştığını vurguladı.

SAKATLIK KABUSU VE SANTOS FEDAKARLIĞI

Futbol dünyasını sarsacak ayrılık! Brezilyalı efsane Neymar tarih verdi 2

Son yıllarda peşini bırakmayan sakatlıklarla boğuşan Neymar, hatırlanacağı üzere Aralık 2025'te ağır bir diz ameliyatı geçirmişti. Santos ile olan sözleşmesini 2026 yılı sonuna kadar uzatan tecrübeli oyuncu, yeşil sahalara en güçlü şekilde dönebilmek adına yaptığı fedakarlığı şu sözlerle anlattı:

"Takımıma yardım etmek için geri dönmek istedim ama sonunda yüzde 100 hazır, ağrısız ve en iyi formda sahaya çıkabilmek için kendimi dinlendirmeyi tercih ettim."

SON DANS: HEDEF 2026 DÜNYA KUPASI!

Futbol dünyasını sarsacak ayrılık! Brezilyalı efsane Neymar tarih verdi 3

Brezilya Milli Takımı formasıyla attığı 79 golle ülke tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran Neymar'ın artık tek bir hayali var: 2026 Dünya Kupası'nı kazanmak!

Kariyerindeki tek eksik parça olan o altın kupayı kaldırmak isteyen Sambacı, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği dev turnuvada C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya'ya karşı boy gösterecek. Eski Brezilyalı yıldız Kleberson ve futbol otoriteleri de Neymar'ın fiziksel olarak yüzde yüzünde olmasa bile, o eşsiz yeteneğiyle milli takıma kupayı getirebilecek yegane isim olduğu görüşünde birleşiyor.

