Futbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig'de 5. hafta, TFF 1. Lig'de 6. hafta, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 3. hafta maçları oynanacak.

Süper Lig'de 5. hafta bugün oynanacak 2 maçla başlayacak.

TFF 1. Lig'de ise 6. haftanın ilk gününde yarın 2 karşılaşma yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Süper Lig:

Bugün:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

20.00 Altay-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (Çotanak)

16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

- TFF 1. Lig

Yarın:

16.00 Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eyüp)

19.00 Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

19 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bursaspor (Vefa)

16.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)

19.00 Altınordu-Denizlispor (Aziz Kocaoğlu)

20 Eylül Pazartesi:

17.00 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

20.00 Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)

20.00 MKE Ankaragücü-Menemenspor (Eryaman)

- TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

19 Eylül Pazar:

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Isparta 32Spor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

15.00 Pazarspor-Ankara Demirspor (Pazar İlçe)

15.30 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Akhisarspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.30 Zonguldak Kömürspor-Uşak Spor (Karaelmas K. Köksal)

16.00 Kırklarelispor-Eskişehirspor (Kırklareli)

17.00 Amed Sportif Faaliyetler -Nazilli Belediyespor (Diyarbakır)

19.00 Şanlıurfaspor-Teco Karacabey Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

19.00 Bucaspor 1928-Pendikspor (Yeni Buca)

Kırmızı Grup:

Yarın:

15.00 Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu (Yomra İlçe)

16.00 Sarıyer-Turgutluspor (Yusuf Ziya Öniş)

19 Eylül Pazar:

15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Diyarbekirspor (Van Atatürk)

15.00 Sivas Belediyespor-Kahramanmaraşspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

15.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor-Serik Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

16.00 Somaspor-Afjet Afyonspor (Soma Atatürk)

16.00 Bodrumspor-Ergene Velimeşespor (Bodrum İlçe)

16.00 İnegölspor-Etimesgut Belediyespor (İnegöl İlçe)

19.00 Ankaraspor-Adıyaman 1954 Spor (Osmanlı)

19.00 Çorum-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

- TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

16.00 Sancaktepe-1954 Kelkit Belediyespor (15 Temmuz)

19 Eylül Pazar:

15.00 Elazığspor-Artvin Hopaspor (Elazığ Doğukent)

15.00 Batman Petrolspor-Bergama Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

15.00 Kahta 02-Karaman Belediyespor (Kahta İlçe)

15.30 Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor (Nevşehir Gazi)

15.30 Formul Erbaaspor-Çatalcaspor (Erbaa İlçe)

16.00 Arnavutköy Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Bolluca)

16.00 Belediye Kütahyaspor-Fatsa Belediyespor (Dumlupınar)

16.00 Hendekspor-Başkent Gözgözler Akademi (Düzce 18 Temmuz)

2. Grup:

Yarın:

16.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Çarşambaspor (Alemdağ)

19 Eylül Pazar:

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Bayrampaşa (Siirt Atatürk)

15.30 Başkent Üniversitesi Alanya Kestel-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Alanya Milli Egemenlik)

15.30 68 Aksaray Belediyespor-Altındağ (Dağılgan)

15.30 Hacettepe-52 Orduspor (Yenimahalle Hasan Doğan)

16.00 Kızılcabölük-İskenderun (Kızılcabölük Semt Sahası)

16.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Bitexen Düzcespor (Şile)

16.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Malatya Yeşilyurt Beledeyispor (Darıca)

16.00 Kuşadasıspor-Yomraspor (Kuşadası Özer Türk)

3. Grup

Yarın:

16.00 Esenler Erokspor-Belediye Derincespor (Esenler Erokspor)

19 Eylül Pazar:

14.00 Edirnespor-Kırıkkale Büyük Anadolu (Edirne 25 Kasım)

15.00 Mardin 1969-Karşıyaka (Mardin 21 Kasım)

15.00 Gümüşhanespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Ofspor-Ağrı 1970 (Of İlçe)

15.30 Ceyhanspor-Büyükçekmece Tepecik (Ceyhan İlçe)

15.30 İçel İdmanyurdu-Fethiyespor (Mersin)

15.30 Kardemir Karabükspor-Modafen (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği-Çankaya (19 Eylül)



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