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Futbol: Haftanın programı

28.01.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ile 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, TFF 2. Lig'e 23. hafta müsabakalarıyla devam edilecek - TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 20. hafta karşılaşmaları yapılacak

İSTANBUL (AA) - Futbolda Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, TFF 2. Lig'e 23. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 3. Lig'de ise 1 ve 3. Grup'ta 20. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 ligde haftanın müsabaka programı şöyle:

- TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

30 Ocak Pazar:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor (Diyarbakır)

13.00 Pazarspor-Eskişehirspor (Pazar İlçe)

13.00 Kırklarelispor-Teco Karacabey Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

13.00 Tarsus İdman Yurdu-Isparta 32 (Tarsus İlçe)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Akhisarspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pendikspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 Bucaspor 1928-Uşakspor (Yeni Buca)

13.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)

Kırmızı Grup:

30 Ocak Pazar:

13.00 Sarıyer-Serik Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Kahramanmaraşspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 İnegölspor-Niğde Anadolu FK (İnegöl İlçe)

13.00 1461 Trabzon FK-Adıyaman FK (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 Ankaraspor-Afjet Afyonspor (Osmanlı)

13.00 Somaspor-Diyarbekirspor (Soma Atatürk)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Ergene Velimeşespor (Van Atatürk)

13.00 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

13.00 Çorum FK-Turgutluspor (Çorum Şehir)

13.00 Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

- TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

13.00 Başkent Gözgözler Akademi FK-Hendekspor (Polatlı İlçe)

30 Ocak Pazar:

13.00 Artvin Hopaspor-Elazığspor (Hopa İlçe)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Sancaktepe FK (Kelkit İlçe)

13.00 Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.00 Karaman Belediyespor-Kahta 02 (Kemal Kaynaş)

13.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Formül Erbaaspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Bergama Belediyespor-Batman Petrolspor (İzmir Atatürk)

13.00 Osmaniyespor-Nevşehir Belediyespor (7 Ocak)

13.00 Fatsa Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Fatsa İlçe)

3. Grup:

Yarın:

13.00 Karşıyaka-Mardin 1969 (Bornova Aziz Kocaoğlu)

13.00 Modafen-Kardemir Karabükspor (Alemdağ)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Ceyhanspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Fethiyespor-İçel İdmanyurdu (Fethiye İlçe)

30 Ocak Pazar:

13.00 Ağrı 1970-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Belediye Derincespor-Esenler Erokspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Faruk Çelik)

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Criptoswaps Edirnespor (Başpınar)

13.00 Çankaya FK-Orduspor 1967 (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

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