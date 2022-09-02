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Futbol: Haftanın programı

02.09.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 5, Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçları yapılacak - TFF 2. Lig'de 2. hafta, TFF 3. Lig'de ise sezonun ilk hafta maçları oynanacak

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sezona 5. hafta, Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

TFF 2. Lig'de 2. hafta, TFF 3. Lig'de ise sezonun ilk hafta maçları oynanacak.

Süper Lig'de 5. hafta, bu akşam saat 21.00'de HangiKredi Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de ise haftanın ilk düdüğü bu akşam saat 20.00'de Göztepe-Gençlerbirliği karşılaşmasında çalacak.

Profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Bugün:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)

19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Çotanak)

21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

4 Eylül Pazar:

19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

5 Eylül Pazartesi:

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)

- Spor Toto 1. Lig

Bugün:

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

Yarın:

16.30 Tuzlaspor-Erzurumspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

17.00 Bodrumspor-Eyüpspor (Bodrum İlçe)

20.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

4 Eylül Pazar:

16.30 Pendikspor-Boluspor (Pendik)

16.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

20.00 Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor (Denizli Atatürk)

20.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)

5 Eylül Pazartesi:

20.00 Yılport Samsunspor-Manisaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

- TFF 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

16.30 Ankaraspor-Menemen FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

4 Eylül Pazar:

16.00 Bayburt Özel İdare-Anagold 24Erzincanspor (Bayburt Genç Osman)

16.00 Sivas Belediyespor-Şanlıurfaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

17.00 Esenler Erokspor-Isparta 32 (Esenler Erokspor)

20.00 Tarsus İdman Yurdu-Bitexen Düzcespor (Tarsus İlçe)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arnavutköy Belediyespor (Diyarbakır)

20.00 Batman Petrolspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

20.00 Çorum FK-Somaspor (Çorum Şehir)

20.00 Afjet Afyonspor-Bursaspor (Zafer)

Kırmızı Grup

Yarın:

16.00 1461 Trabzon-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Yomra İlçe)

17.00 Sarıyer-GMG Kastamonuspor (Yusuf Ziya Öniş)

4 Eylül Pazar:

16.00 Pazarspor-İskenderunspor (Pazar İlçe)

16.30 Kırşehir Belediyespor-Kocaelispor (Kırşehir AHİ)

16.30 Serik Belediyespor-Ankara Demirspor (Serik İsmail Oğan)

17.00 Uşakspor-Teco Karacabey Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

17.00 Weecoins Kırklarelispor-Adıyaman FK (Kırklareli Atatürk)

20.00 Balıkesirspor-Diyarbekirspor (Balıkesir Atatürk)

20.00 Fethiyespor-Silahtaroğlu Vanspor (Fethiye İlçe)

20.00 Bucaspor 1928-Etimesgut Belediyespor (Yeni Buca)

- TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

17.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kalecik FK (Şile)

20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Amasyaspor (Mersin)

4 Eylül Pazar:

16.00 Entegre Solar Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor (Elazığ Doğukent)

16.30 Nevşehir Belediyespor-Karşıyaka (3 Nolu Çim Saha)

16.30 1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

17.00 Belediye Derincespor-Eskişehirspor (Belediye Derincespor)

17.00 Belediye Kütahyaspor-Yomraspor (Dumlupınar)

17.00 Edirnespor-Çatalcaspor (Edirne 25 Kasım)

20.00 52 Orduspor-Ağrı 1970 (Yeni Ordu)

2. Grup

Yarın:

17.00 Ergene Velimeşespor-Eynesil Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

17.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Bulvarspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

4 Eylül Pazar:

16.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Elazığ Karakoçan (Gümüşhane Yenişehir)

16.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Orduspor 1967 (Of İlçe)

16.30 Karaman FK-Turgutluspor (Kemal Kaynaş)

16.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor (Başpınar)

17.00 Kuşadasıspor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Kuşadası Özel Türk)

17.00 Bayrampaşa-Darıca Gençlerbirliği (Bayrampaşa Çetin Emeç)

3. Grup

Yarın:

16.00 Artvin Hopaspor-Efeler 09 Spor FK (Hopa İlçe)

16.00 Fatsa Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Fatsa İlçe)

16.00 Muş 1984 Muşspor-Bergama Belediyespor (Muş Şehir)

16.30 Kepez Belediyespor-Erbaaspor (Kepez Hasan Doğan)

17.00 Akhisarspor-Arguvan Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

4 Eylül Pazar:

16.00 Niğde Anadolu FK-Beyoğlu Yeni Çarşı (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

16.30 Güneş Holding Çankaya FK-Siirt İl Özel İdaresi (Osmanlı)

16.30 68 Aksaray Belediyespor-Osmaniyespor FK (Dağılgan)

17.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Bursa Yıldırımspor (Tepecik Şenol Güneş)

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