Futbol hakemi Onur Bingöl 8. kez hayat kurtardı

Bingöl, ligin 12. haftasındaki İskenderunspor-İnegölspor maçının 40. dakikasında rakibiyle girdiği mücadele sonrası yere yığılan kaleci Emircan'a yaptığı müdahaleyi AA muhabirine anlattı.

14 yıldır hakemlik yaptığını hatırlatan Bingöl, "Spor bilimleri mezunuyum. Düştüğünü gördüm, koşarak yanına gittiğimde gözlerinin beyazı görünüyordu. İlk yardım pozisyonuna getirdim. Sonra dilini fark ettim ve yapmam gerekeni yaptım. Bu benim için 8. oldu." ifadelerini kullandı.

Hakemin ilk yardımı sayesinde nefes almaya başlayan Emircan, Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

