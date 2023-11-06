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Futbol hakemi Onur Bingöl 8. kez hayat kurtardı

06.11.2023 07:54 | Son Güncelleme:
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki maçta dili boğazına kaçan İskenderunspor kalecisi Emircan Seçgin'e erken müdahalede bulunan hakem Onur Bingöl, 8. kez böyle bir durumla karşılaştığını ve yapması gerekeni yaptığını söyledi.

Bingöl, ligin 12. haftasındaki İskenderunspor-İnegölspor maçının 40. dakikasında rakibiyle girdiği mücadele sonrası yere yığılan kaleci Emircan'a yaptığı müdahaleyi AA muhabirine anlattı.

14 yıldır hakemlik yaptığını hatırlatan Bingöl, "Spor bilimleri mezunuyum. Düştüğünü gördüm, koşarak yanına gittiğimde gözlerinin beyazı görünüyordu. İlk yardım pozisyonuna getirdim. Sonra dilini fark ettim ve yapmam gerekeni yaptım. Bu benim için 8. oldu." ifadelerini kullandı.

Hakemin ilk yardımı sayesinde nefes almaya başlayan Emircan, Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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futbol onur bingöl tff 2. lig kırmızı grup

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