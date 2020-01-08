YURTHABER
  4. Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

ANTALYA HABERLERİ  | 08.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Trabzonspor: 0 -Bursaspor: 0

Trabzonspor, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, Belek Turizm Bölgesi'ndeki kamp yaptığı otelin sahasında Bursaspor ile karşılaştı.

Bordo-mavili takım ile ilk hazırlık maçına çıkan Hüseyin Çimşir, takımını sahaya, Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hosseini, Fernandes, Obi Mikel, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Ndiaye, Kamil Ahmet Çörekçi, Fıratcan Üzüm ve Ekuban ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Trabzonspor'un, İngiltere Championship ekibi Stoke City'den sezon sonuna kadar kiraladığı yeni transferi Badou Ndiaye de ilk 11'de sahaya çıktı. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda genç oyuncularını sahaya sürdü.

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise Çağlar Şahin Akbaba, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Diarra, İsmail Çokçalış, Selçuk Şahin, Emirhan Aydoğan, Recep Aydın, Özer Hurmacı, Burak Kapacak ve Seleznov ilk 11'ine şans verdi.

Karşılaşmayı iki takımın başkanları Ahmet Ağaoğlu ve Mesut Mestan da birlikte izledi.

Bordo-mavili takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 10 Ocak Cuma günü Arnavutluk takımı Partizan Tiran ile karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Topaloğlu, yabancı gelinlerle bir araya geldiTopaloğlu, yabancı gelinlerle bir araya geldi
Motokros şampiyonu, çeyrek altın ile ödüllendirildiMotokros şampiyonu, çeyrek altın ile ödüllendirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Futbol Trabzonspor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar

Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

Antalya Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:09
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:24

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Ela Eczanesi
Muratpasa
Evrim Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Meydan Alper Eczanesi
Muratpasa
Rodoplu Eczanesi
Muratpasa
Yakamoz Eczanesi
Muratpasa
Cerensu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Turizm şoförleri yeni sezon öncesi bir araya geliyor

Turizm şoförleri yeni sezon öncesi bir araya geliyor

Büyükşehir soğuktan etkilenen evsizlere kucak açtı

Büyükşehir soğuktan etkilenen evsizlere kucak açtı

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.