YURTHABER
  4. Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

ANTALYA HABERLERİ  | 10.01.2020 18:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş: 2 - Altınordu: 2

Beşiktaş, devre arası kampındaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı takım, özel müsabakada Altınordu ile karşı karşıya geldi.

Gloria Sports Arena'nın ev sahipliği yaptığı müsabakaya Beşiktaş Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Hutchinson, Lens,Oğuzhan Özyakup, Diaby, N'Koudou ve Burak Yılmaz ilk 11'i ile çıktı.

Beşiktaş'ın gollerini 9. dakikada Lens, 35. dakikada Burak Yılmaz atarken, Altınordu'nun gollerini ise 12. dakikada Karius (kendi kalesine) ve 24. dakikada Atakan Üner kaydetti.

Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi. Taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu Çebi, futbolseverlerle fotoğraf çektirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Güncel SGK ve Muhasebe Uygulamaları Eğitim SemineriGüncel SGK ve Muhasebe Uygulamaları Eğitim Semineri
Hanımeli projesine destekHanımeli projesine destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş devre arası Hazırlık maçı Kamp

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Başkan Yılmaz, personelin yemek ücretlerine yüzde 15 zam yaptı

Başkan Yılmaz, personelin yemek ücretlerine yüzde 15 zam yaptı

Antalya Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:39
Sabah
08:04
Öğle
13:09
İkindi
15:44
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Antalya Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Akbulut Eczanesi
Muratpasa
Asya Eczanesi
Muratpasa
Doğugarajı Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Geniş Eczanesi
Muratpasa
Tan Eczanesi
Muratpasa
Yalçıner Eczanesi
Muratpasa
Çözen Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

CHP Kumluca İlçe Başkanı Kocacık oldu

CHP Kumluca İlçe Başkanı Kocacık oldu

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya'da otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.