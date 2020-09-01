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Futbol: Hazırlık maçı

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.09.2020 23:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1

İSTANBUL (AA) - Özel bir turnuvada Beşiktaş ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, rakibini 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Vodafone Park'ta Dorukhan Toköz'ün 31. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 90. dakikada Yatabare'nin golüne engel olamadı ve Demir Grup Sivasspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sivasspor, turnuvanın finalinde 5 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın ilk maçında Fenerbahçe'ye yenilen Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş ise 4 Eylül Cuma günü Vodafone Park'ta 3'üncülük maçına çıkacak.

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