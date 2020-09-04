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Futbol: Hazırlık maçı

RİZE HABERLERİ  | 04.09.2020 19:29 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor: 3 - Trabzonspor: 4

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Sinan Dereci, Ertan Başdağ, Akın Karabacak

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Chatzissias, Abdullah Durak (Dk. 70 Burak Albayrak), Emirhan Topçu (Dk. 46 Alberk Koç), Moroziuk (Dk. 64 Orhan Ovacıklı), Baiano (Dk. 60 Atakan Akkaynak), Yasin Pehlivan (Dk. 77 Diomande), Samudio (Dk. 70 Nadir Çiftçi), Michalak (Dk. 64 Tunay Torun), Boldrin (Dk. 73 Engin Bekdemir), Skoda (Dk. 64 Kemal Rüzgar)

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Xavier, Trondsen (Dk. 76 Kamil Ahmet Çörekçi), Campi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Edgar Le, Nwakaeme (Dk. 71 Guilherme), Abdülkadir Ömür (Dk. 77 Abdurrahim Dursun), Ekuban (Dk. 83 Kerem Baykuş), Pereira (Dk. 47 Serkan Asan)

Goller: Dk. 13, Dk. 34 (Penaltıdan) Skoda, Dk. 47 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Dk. 17 Ekuban, Dk. 21 Abdulkadir Ömür, Dk. 42 Nwakaeme, Dk. 44 Pereira (Trabzonspor)

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçını, bordo-mavili ekip 4-3 kazandı.

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Findikli
Kalkandere Eczanesi
Kalkandere
Ardeşen Eczanesi
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