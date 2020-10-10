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Futbol: Hazırlık maçı

RİZE HABERLERİ  | 10.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor: 1 - Giresunspor: 1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Doğu Yılmaz, Miraç Berk Kölemen, Arda Yavruoğlu

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin (Dk. 46 Zafer Görgen), Murat Sağlam, Emir Dilaver (Dk. 46 Emir Han Topçu), Selim Ay, İsmail Köybaşı (Dk. 46 Alberk Koç), Jovancic (Dk. 46 Yasin Pehlivan), Donsah (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Onur Bulut (Dk. 46 Michalak (Tunay Torun), Fernando (Dk. 46 Mithat Pala), Skoda (Dk. 46 Kemal Rüzgar)

Giresunspor: Onurcan Piri, Mehmet Taş, Sergen Piçinciol, Sadık Karaosman (Dk. 64 Diarra), İshak Doğan (Dk. 73 Hüsamettin Tut), Erolcan Akdağ (Dk. 74 Balde), Anthony, Muhammet Ertürk (Dk. 63 Caner Hüseyin Bağ), Eren Tozlu (Dk. 74 Milinkovic), Sergio, Yasin Ozan

Goller: Dk. 78 Milinkovic (penaltıdan) (Giresunspor), Dk. 86 Kemal Rüzgar (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 81 Sergen Piçinciol (Giresunspor)

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

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