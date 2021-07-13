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Futbol: Hazırlık maçı

13.07.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Zorya: 2

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'da karşılaştığı Ukrayna temsilcisi Zorya'ya 2-1 yenildi.

Spor Toto MAKÜ Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor, 34. dakikada Efecan Karaca'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ukrayna ekibi, 72. dakikada Vitaliy Vernidub ve 90. dakikada Cristian Daniel Dal Bello Fagundes'ın golleriyle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

- Atan: "İyi oynadık"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Zorya'nın Ukrayna Ligi'ni üçüncü sırada bitiren güçlü bir takım olduğunu söyledi.

Kendileri için sert bir maç olduğunu ancak her şeye rağmen iyi oynadıklarını ifade eden Atan, oyuncularını tebrik etti.

Gelişmeye devam edeceklerini vurgulayan Atan, "İyi oynadık. Maçı 2-0, 3-0 da bitirebilirdik. Yeni gelen oyuncularımızla çok daha güçlü bir takım olacağız. Oyuncu kadromuzu oluşturup, transferlerimizi gördükten sonra ligde bir hedef koyacağız." diye konuştu.

Geçen hafta kampta kalp spazmı geçiren Khouma Babacar'ın durumunun bu akşam netleşeceğini de aktaran Atan, kulübün konuyla ilgili açıklama yapacağını kaydetti.

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