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    4. Her yıl bu şifalı günü bekliyorlar! Astıma çare olduğunu söylediler... Canlı canlı balıkları yutmak için o bölgeye akın ettiler

    Her yıl bu şifalı günü bekliyorlar! Astıma çare olduğunu söylediler... Canlı canlı balıkları yutmak için o bölgeye akın ettiler

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.06.2024 15:09
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    Her yaz, astrolojik hesaplamaların uğurlu saydığı bir günde, astım ve diğer solunum rahatsızlıklarından muzdarip insanlar, yalnızca bir ailenin yapabileceği gizli bir bitkisel tedavi için Hindistan'ın güneyindeki Haydarabad şehrine akın ediyor. Yine şifalı tarihle birlikte ülkenin dört bir yanından Haydarabad şehrine gelenler oldu. Ortaya birbirinden ilginç görüntüler çıktı.

    Her yıl bu şifalı günü bekliyorlar! Astıma çare olduğunu söylediler... Canlı canlı balıkları yutmak için o bölgeye akın ettiler

    MYNET|DIŞ HABERLER Efsaneye göre, 1845 yılında gezgin bir aziz Haydarabad şehrinde yaşayan Veeranna Goud'a mucize şifalı bitkilerden oluşan gizli bir formül sunmuş ve ona bunu astım hastalarına ücretsiz vermesi talimatını vermiştir.

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    O zamandan beri, Bathini ailesi olarak bilinen Goud'un torunları, geleneği korudu ve yalnızca erkek torunlar arasında paylaşılan bitkisel formülü gizli tuttu.

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    Gizli formül her yıl Haydarabad şehrindeki bir alanda insanlara veriliyor. Dağıtımı denetlemeye yardımcı olan Kakarna Alkananda, "Büyük-büyük-büyükbabam Veeranna Goud, bu gizli formülü oğullarına aktardı ve onlar da bunu kendi oğullarına aktardılar ve şimdi biz bu geleneği sürdüren beşinci nesiliz" dedi.

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    Balığın boğazdan aşağı inerek balgam veya tıkanıklığı giderdiğini söyleyen Aash Mohammed, "Annem yedi yıldır bu tedaviyi görüyor ve bu onu çok rahatlattı. Daha kolay nefes alıyor ve ataklarının sıklığı azaldı" diye konuştu.

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    Tedavi ücretsiz olsa da her balığın maliyeti 40 rupi yani 50 sent civarında. Canlı balıkları su dolu plastik bir torbada toplayan herkes, Bathini ailesiyle birlikte çalışan bir görevliye veriyor.

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    Görevli, balığın ağzına sarı bitkisel bir macun sıkarak yutmasına yardımcı oluyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    balık astım Hindistan
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