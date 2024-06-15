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    4. Korku filmi gibi ama gerçek! Mide bulandıran detay... Dondurmasının içinden kesik insan parmağı çıktı: "Dilime garip bir tat geldi"

    Korku filmi gibi ama gerçek! Mide bulandıran detay... Dondurmasının içinden kesik insan parmağı çıktı: "Dilime garip bir tat geldi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.06.2024 08:41
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    Brendan Ferrao isimli bir adam dondurma yediği sırada hiç beklemediği bir durumla karşılaşarak kabusu yaşadı. Dondurmasını yaladığı sırada ağzında garip bir tat hissettiğini dile getiren Ferrao, dondurmaya baktığında ise kesik parmağa benzeyen bir şey gördü. Durumu anında polise bildirdi ve daha detaylı inceleme için parmağı adli tıpa gönderdi.

    Korku filmi gibi ama gerçek! Mide bulandıran detay... Dondurmasının içinden kesik insan parmağı çıktı: "Dilime garip bir tat geldi"

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Mumbai kentindeki evine dondurma sipariş eden 27 yaşındaki Brendan Ferrao isimli bir adam kabus dolu dakikalar yaşadı. Lezzetli bir tatlının tadını çıkarmayı sabırsızlıkla bekleyen bir adam, onun yerine kopmuş bir parmağın etrafında yemek yediğini öğrenince dehşete düştü.

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    Diline garip bir tat geldikten sonra dondurmasını araştıran adam, "Dilime garip bir tat geldi. Dondurmama baktığımda ise ortasında kesik bir parmak duruyordu" dedi.

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    Brendan'ın kız kardeşi, dehşet verici bulguyu derhal polise bildirdi; polis de olayı araştırmaya başladı. Kesik parmak inceleme için adli tıpa gönderilirken üretici firma için inceleme başlatıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan dondurma
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