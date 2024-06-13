Kadınlar koğuşunda skandal! Transseksüel mahkum tecavüz iddialarının ardından erkekler hapishanesine geri gönderildi

MYNET|DIŞ HABERLER 51 yaşındaki Carroll, uzun bir suç geçmişi olan biyolojik bir erkek. Kendisini transseksüel bir kadın olarak tanımlayan Carroll, trans mahkumların cinsiyet kimliklerine uygun tesislerde barındırılmasına izin veren yeni eyalet yasası uyarınca kadınlar cezaevine taşındı. Ancak cezaevinde bir kadın mahkuma duşta saldırmak ve ona tecavüz etmekle suçlanınca yeniden erkekler cezaevine gönderildi.

Carroll'un sabıka geçmişi, adam kaçırma ve soygun da dahil olmak üzere birçok suçu içeriyor. Carroll hapishanedeyken defalarca ciddi disiplin ihlallerinden suçlu bulundu.