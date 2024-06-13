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    4. Kadınlar koğuşunda skandal! Transseksüel mahkum tecavüz iddialarının ardından erkekler hapishanesine geri gönderildi

    Kadınlar koğuşunda skandal! Transseksüel mahkum tecavüz iddialarının ardından erkekler hapishanesine geri gönderildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.06.2024 09:30
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir hapishanede yaşanan olay ülkede gündem yarattı. 51 yaşındaki Tremaine Carroll isimli transseksüel bir mahkum kadınlara yönelik bir ıslahevinde tecavüz iddialarının gündeme gelmesi üzerine erkekler hapishanesine geri gönderildi.

    Kadınlar koğuşunda skandal! Transseksüel mahkum tecavüz iddialarının ardından erkekler hapishanesine geri gönderildi

    MYNET|DIŞ HABERLER 51 yaşındaki Carroll, uzun bir suç geçmişi olan biyolojik bir erkek. Kendisini transseksüel bir kadın olarak tanımlayan Carroll, trans mahkumların cinsiyet kimliklerine uygun tesislerde barındırılmasına izin veren yeni eyalet yasası uyarınca kadınlar cezaevine taşındı. Ancak cezaevinde bir kadın mahkuma duşta saldırmak ve ona tecavüz etmekle suçlanınca yeniden erkekler cezaevine gönderildi.

    Carroll'un sabıka geçmişi, adam kaçırma ve soygun da dahil olmak üzere birçok suçu içeriyor. Carroll hapishanedeyken defalarca ciddi disiplin ihlallerinden suçlu bulundu.

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    tecavüz Amerika mahkum
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