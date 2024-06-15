Arkadaşına 33 bin TL'lik sandalet hediye aldı! İçinden çıkan peçeteyi bile övmelere doyamadı

Sosyal medyadan paylaşılan bir gönderide bir kadın arkadaşına 33 bin TL'ye aldığı sandaletlerini gösterince sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Videoda fişini kameraya uzatan ve fiyatının göründüğünden emin olan kadın daha sonrasında sandaletleri kutusundan çıkarttı.

Sandaletlerin dik durması için içine konulan peçeteleri yumuşak olduğu için övmeye doyamayan kadın sandaletin parasını hak ettiğini söyleyen yorumlarına devam etti. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Zenginin işi de zor gerçekten" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Traktör lastiği zannettim" yorumunda bulundu.