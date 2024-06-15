Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Arkadaşına 33 bin TL'lik sandalet hediye aldı! İçinden çıkan peçeteyi bile övmelere doyamadı

    Arkadaşına 33 bin TL'lik sandalet hediye aldı! İçinden çıkan peçeteyi bile övmelere doyamadı

    15.06.2024 07:49
    Önerilen Videolar
    Arnavutköy'de bayram öncesi mağaza sahibini "Sahte İBAN" yöntemiyle dolandırdılar

    Arnavutköy'de bayram öncesi mağaza sahibini "Sahte İBAN" yöntemiyle dolandırdılar

    Obruklar Konya Ovası'nın kuzeyinde de yaygınlaşıyor

    Obruklar Konya Ovası'nın kuzeyinde de yaygınlaşıyor

    Kadını hem gasp ettiler hem vurdular

    Kadını hem gasp ettiler hem vurdular

    İçerik devam ediyor
    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.06.2024 07:49
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir gönderi kısa sürede gündem yaratarak dikkatleri çekti. Gönderide bir kadın arkadaşına lüks bir markadan aldığı 33 bin TL değerindeki sandaletlerini gösterdi. O gönderiye kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir gönderide bir kadın arkadaşına 33 bin TL'ye aldığı sandaletlerini gösterince sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Videoda fişini kameraya uzatan ve fiyatının göründüğünden emin olan kadın daha sonrasında sandaletleri kutusundan çıkarttı.

    89

    Sandaletlerin dik durması için içine konulan peçeteleri yumuşak olduğu için övmeye doyamayan kadın sandaletin parasını hak ettiğini söyleyen yorumlarına devam etti. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Zenginin işi de zor gerçekten" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Traktör lastiği zannettim" yorumunda bulundu.

    İlginizi Çekebilir

    Saç saça baş başa kavga ettiler! Üstünün yırtılmasına bile aldırmadı

    Saç saça baş başa kavga ettiler! Üstünün yırtılmasına bile aldırmadı

     12 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti

    12 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti

     Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

    Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

     Öldüğü için gömüldü! Yaşadığı iddia edilince mezarı açıldı

    Öldüğü için gömüldü! Yaşadığı iddia edilince mezarı açıldı

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kirası 8 bin TL olan evi gezdi! Gördüklerine inanamadıKirası 8 bin TL olan evi gezdi! Gördüklerine inanamadı
    15 Haziran Cumartesi: TV yayın akışı15 Haziran Cumartesi: TV yayın akışı
    2. sezonundan yeni tanıtım! Sosyal medya hareketlendi2. sezonundan yeni tanıtım! Sosyal medya hareketlendi
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya hediye sandalet
    En Çok Okunan Trend Haberler
    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç! Köprü uzun süre trafiğe kapatıldı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç! Köprü uzun süre trafiğe kapatıldı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

    İstanbul hava sahasında korku dolu anlar! Pilotun "Çok türbülans var hava çok sallıyor" sözleri kayıtlara yansıdı

    İstanbul hava sahasında korku dolu anlar! Pilotun "Çok türbülans var hava çok sallıyor" sözleri kayıtlara yansıdı

    Yemek siparişi ihaneti ortaya çıkarttı! "Gördüğüme inanamadım"

    Yemek siparişi ihaneti ortaya çıkarttı! "Gördüğüme inanamadım"

    Rus turist fiyatlara şaştı! "Burası Türkiye"

    Rus turist fiyatlara şaştı! "Burası Türkiye"

    Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

    Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

    Patronu kıyafetini iş için uygunsuz buldu! "Çok fazla ten gösteriyorsun"

    Patronu kıyafetini iş için uygunsuz buldu! "Çok fazla ten gösteriyorsun"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.