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    4. Torunu yaşında! Kendisi 80, sevgilisi 23 yaşında... "Bunun adı aşk" diyerek kendilerini savundular

    Torunu yaşında! Kendisi 80, sevgilisi 23 yaşında... "Bunun adı aşk" diyerek kendilerini savundular

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.06.2024 08:55
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    23 yaşında bir kız olan Xiaofang, gerçek aşkı bulduğunu söylediği 80 yaşındaki Li ile hayatını birleştirmeye karar verince ailesinin duruma tepki gösterdiğini söyledi. Bir huzurevinde gönüllü olarak çalışırken Li ile tanıştığını dile getiren Xiaofang, aralarındaki 57 yıllık yaş farkının önemli olmadığını dile getirince gündem oldu.

    Torunu yaşında! Kendisi 80, sevgilisi 23 yaşında... "Bunun adı aşk" diyerek kendilerini savundular

    MYNET|DIŞ HABERLER Çin web sitesi Sohu'da yer alan habere göre 23 yaşındaki Xiaofang ve 80 yaşındaki Li Hebei eyaletindeki bir huzurevinde tanıştı. İkili zaman geçtikçe yakın arkadaş oldu. Olgunluğu ve zekası sayesinde Li'den etkilendiğini dile getiren Xiaofang evlenme kararlarının ailesi tarafından hoş karşılanmadığını söyledi.

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    Ailesinin tüm itirazlarına rağmen Li ile evlenen 23 yaşındaki genç kadın, "Bunun gerçek aşk olduğunu herkes anlayacak. Bizim aramızda çok kuvvetli ve derin bir bağ var. Onu gerçekten çok seviyorum" dedi.

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