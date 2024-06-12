Doktorlar kabız teşhisi koymuştu! Birkaç saat içinde hayatını kaybetti... Cansız bedenini babası buldu

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Warwick bölgesinde yaşayan 11 yaşındaki kız çocuğu Annabel Greenhalgh şiddetli karın ağrısı şikayetiyle 2017 ile 2021 yılları arasında sık sık hastaneye kaldırıldı. Son olarak hastaneye gittiğinde doktorların kabızlık teşhisi koyması üzerine 11 yaşındaki kız 13 Ekim 2022'de taburcu edilerek evine gönderildi.
Baba Craig kızının taburcu edilmesinden sonraki gün onu evlerinde tepkisiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Ölümüne ilişkin soruşturma 14 Haziran 2024 tarihinde başlatılacak.