Eşlerin jakuzi keyfi kabusa döndü! Elektrik çarpması sonucunda 1'i öldü diğeri ağır yaralandı

MYNET|DIŞ HABERLER Meksika'nın Sonora eyaletindeki özel bir tatil beldesinde Amerikalı bir çift jakuziden yaralandı. İsmi Jorge olarak açıklanan 43 yaşındaki adam hayatını kaybederken eşi Lizette ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. KTSM'nin haberine göre, Lizette ABD'ye götürülürken durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin araştırmalarını yapan başsavcılık Jorge'in cansız bedeninin hatalı kablolamadan kaynaklanmış olabilecek elektrik çarpmasına maruz kaldığını gösteren yanıklara sahip olduğunu söyledi. El Paso Times'ın haberine göre ölüm nedeni resmi olarak belirlenmedi .