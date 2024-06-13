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    4. Eşlerin jakuzi keyfi kabusa döndü! Elektrik çarpması sonucunda 1'i öldü diğeri ağır yaralandı

    Eşlerin jakuzi keyfi kabusa döndü! Elektrik çarpması sonucunda 1'i öldü diğeri ağır yaralandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.06.2024 14:56
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    Meksika'ya tatile gelen Amerikalı bir çift jakuzide keyif yapmak isterken kabusu yaşadı. Yetkilerinin ismini sadece Jorge olarak açıkladığı Amerikalı adam jakuzide uzanırken öldü ve karısı da ağır yaralandı. Yetkililer ikilinin arızalı cihaz nedeniyle elektrik çarpmasına maruz kaldıklarını düşündüklerini söyledi.

    Eşlerin jakuzi keyfi kabusa döndü! Elektrik çarpması sonucunda 1'i öldü diğeri ağır yaralandı

    MYNET|DIŞ HABERLER Meksika'nın Sonora eyaletindeki özel bir tatil beldesinde Amerikalı bir çift jakuziden yaralandı. İsmi Jorge olarak açıklanan 43 yaşındaki adam hayatını kaybederken eşi Lizette ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. KTSM'nin haberine göre, Lizette ABD'ye götürülürken durumunun kritik olduğu belirtildi.

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    Olaya ilişkin araştırmalarını yapan başsavcılık Jorge'in cansız bedeninin hatalı kablolamadan kaynaklanmış olabilecek elektrik çarpmasına maruz kaldığını gösteren yanıklara sahip olduğunu söyledi. El Paso Times'ın haberine göre ölüm nedeni resmi olarak belirlenmedi .

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    Anahtar Kelimeler:
    Meksika jakuzi
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