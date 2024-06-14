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    4. İstanbul'da 635 bin TL'ye satışa çıkartılan gündem yarattı! "Bırak almayı üzerine para verseler durmam"

    İstanbul'da 635 bin TL'ye satışa çıkartılan gündem yarattı! "Bırak almayı üzerine para verseler durmam"

    14.06.2024 15:10
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.06.2024 15:10
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    Sosyal medyada 'cemlikvlg' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi İstanbul'da 635 bin TL'ye satılık olarak ilan konulan evi gezdiği paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşuldu. İnternette gördüğü ilana giden kullanıcının karşılaştığı manzara ise tepkilere neden oldu.

    Sosyal medyada cemlikvlg' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi internet üzerinden verilen bir ev ilanını gördü ve İstanbul Eyüp'teki değeri 635 bin TL olan evi gezmeye karar verdi.

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    Evinin girişinden itibaren çöplerle karşılaşan kişi gönderisinde ise, "Bugün İstanbul Eyüp'te satılmak istenen depo-daire karışımı bir yeri geziyoruz. Daha önce depo olarak kullanılan bu yer istenilirse daireye çevrilebilirmiş. Uzun süredir buraya insan girmediği için bu odalar neden böyle sormayın bile" dedi.

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    Daha sonrasında evi gezmeye devam eden kullanıcısı gördüklerine inanamayarak, "Burası bir odamı ondan bile emin değilim. Mutfağa benzettiğim bir şey göstereceğim. Bu odada bana mutfağı çağrıştıran tek şey tezgah. Onun altı da maalesef çok sağlam gözükmüyor. Acaba bir insan eli değse pırıl pırıl olur mu diye düşündüğüm bu odanın gerçekten depo olarak kullanılması daha sağlıklı gibi. Bu bölümün ne olduğunu mülk sahibi de anlamadı. Ardiye ya da kiler olarak kullanabilirmiş" diye konuştu.

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    Son olarak kullanıcı eve ilişkin ilandaki detaylara dikkat çekmeyi ihmal etmeyerek, "Cadde ve toplu ulaşım araçlarına yürüme mesafesindedir. Semt pazarı yanıbaşındadır. İster daire ister depo olarak kullanın. Okul ve sağlık ocağına 3 dakika mesadefededir" notunu ekledi.

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    Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bırak almayı üzerine para verseler durmam" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sokak bu evden temiz" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise "Utanmadan satılık yazmışlar" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya İstanbul kiralik ev
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