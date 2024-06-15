Evsiz kadın sarhoş bir şekilde sokak ortasında uyuyakaldı! Fareler yiyince iki bacağını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın Stavropol Krai kentinde bulunan Mineralnye Vody isimli 60 yaşındaki evsiz bir kadın koyun ağılının yakınındaki sokakta uyuyakaldı. Yüksek dozda alkol aldığı için sarhoş olan kadın farelerin saldırısını fark edemedi. Yoldan geçen bir kişi tarafından bulunduğunda tamamen bacakları kan içindeydi. Raporlara göre hastaneye ulaştığında kangren oluşmuştu ve her iki bacağının da kesilmesi gerekti.

Marina'nın herhangi bir belgesi veya aile bağlantısı yok; şu anda kaldığı bakımevi yetkilileri erkek kardeşiyle iletişime geçtiğinde adam bir ilişkilerinin olmadığını söyleyerek bir daha iletişime geçilmemesini istedi.







