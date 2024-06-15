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    4. Sokakta skandal görüntüler! Yoldan geçen kadın annesiyle birlikte yürüyen kızın suratına tokat attı... Ortalık bir anda karıştı

    Sokakta skandal görüntüler! Yoldan geçen kadın annesiyle birlikte yürüyen kızın suratına tokat attı... Ortalık bir anda karıştı

    15.06.2024 10:37
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.06.2024 10:37
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    Brezilya'da güvenlik kamerası tarafındna kaydedilen görüntülerde annesiyle birlikte sokakta yürüyen bir kız çocuğu hiç tanımadığı bir kadının hedefi oldu. Saldırgan hiçbir şey yokmuş gibi yürüdüğü sırada kolunu uzatarak küçük kıza tokat attı. Küçük kıza tokat attığını gören bir başka kişi ise kadına saldırdı. Ortalık bir anda karıştı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'da annesiyle birlikte yürüyen küçük bir kız çocuğu yoldan geçen bir kadının kendisine tokat atmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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    Güvenlik kameraları, kızın annesiyle birlikte kaldırımda yürüdüğünü, pembe gömlek giyen başka bir kadının da ters yönden onlara doğru yürüdüğünü gösteriyordu.

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    Görüntülerin devamında ise karşıdan gelen pembe gömlekli kadının aniden kolunu uzatarak küçük kızın yüzüne tokat attığı görüldü.

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    Anne büyük bir şaşkınlıkla kızını kendisine doğru çekerken yoldan geçen başka bir adam saldırgan kadına sert bir şekilde müdahale etti. Müdahalenin ardından küçük kıza saldırgan kadın bir anda yere düştü. Kavganın ülkede ne zaman ve nerede çekildiği belli değil.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tokat Brezilya
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