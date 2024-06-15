Sokakta skandal görüntüler! Yoldan geçen kadın annesiyle birlikte yürüyen kızın suratına tokat attı... Ortalık bir anda karıştı

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'da annesiyle birlikte yürüyen küçük bir kız çocuğu yoldan geçen bir kadının kendisine tokat atmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Güvenlik kameraları, kızın annesiyle birlikte kaldırımda yürüdüğünü, pembe gömlek giyen başka bir kadının da ters yönden onlara doğru yürüdüğünü gösteriyordu.

Görüntülerin devamında ise karşıdan gelen pembe gömlekli kadının aniden kolunu uzatarak küçük kızın yüzüne tokat attığı görüldü.

Anne büyük bir şaşkınlıkla kızını kendisine doğru çekerken yoldan geçen başka bir adam saldırgan kadına sert bir şekilde müdahale etti. Müdahalenin ardından küçük kıza saldırgan kadın bir anda yere düştü. Kavganın ülkede ne zaman ve nerede çekildiği belli değil.