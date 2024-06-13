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    4. Böyle canilik görülmedi! Rögar kapağının yanında doğum yapan anne bebeğini kanalizasyona atmak istedi..."Kedi ağlamasına benzer sesler duydum"

    Böyle canilik görülmedi! Rögar kapağının yanında doğum yapan anne bebeğini kanalizasyona atmak istedi..."Kedi ağlamasına benzer sesler duydum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.06.2024 11:09
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    Tayland'ın Buriram eyaletinin Khaen bölgesinde ismi açıklanmayan yeni doğmuş bir bebek rögar kapağının yanında terk edilmiş halde bulundu. Bebeğin ağlama seslerini duyan 68 yaşındaki Banharn, "Kedi ağlamasına benzer sesler duydum. Dikkatle takip ettim sesi ve bir torbanın içinde terk edilmiş erkek bebeği buldum. Rögar kapağını açmaya çalıştığını düşünüyorum. Beceremediği için yanına bırakmış" dedi.

    Böyle canilik görülmedi! Rögar kapağının yanında doğum yapan anne bebeğini kanalizasyona atmak istedi..."Kedi ağlamasına benzer sesler duydum"

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Buriram eyaletinin Khaen bölgesinde yeni doğmuş bir erkek bebek rögar kapağının hemen yanında bulundu. Evinin yakınlarından gelen tuhaf sesleri duyduğunda sesleri ilk olarak kedi ağlaması zannettiğini söyleyen 68 yaşındaki Banharn olay yerine gittiğinde ise plastik bir torbanın içinde erkek bebek buldu.

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    Yetkililere haber verdiğini söyleyen Banharn yerel basına yaptığı açıklamasında, "Rögar kapağını açmaya çalışmış. Çünkü kapak yerinden oynamış. Bunu görünce şoke oldum. Kapağı açamadığı için rögarın yanına bırakmış" açıklamalarını kullandı.

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    Olaya ilişkin araştırmanın sonucunda ise bebeğin başka bir köyden reşit olmayan bir çifte ait olduğu öğrenildi. Başlangıçta çiftin hamileliği bilmediği ve büyükannesinin öğrenmemesi için gizlice doğum yaparak bebekten kurtulmak istediği ifade edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland rögar kapağı bebek
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