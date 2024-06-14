Patronu kıyafetini iş için uygunsuz buldu! Sosyal medyadan tepki yağdı: "Çok fazla ten gösteriyorsun"

TikTok'ta 'christmaskwon' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın Güney Kore'nin Seul şehrindeki iş yerinde kıyafet tercihi nedeniyle yaşadığı zorluktan söz etti. Kıyafetinin çok fazla tenini açığa çıkarttığını söylediği patronun kendisine tepki gösterdiğini dile getiren genç kadın diğer insanların düşüncelerini sormak için TikTok'a gitti.

Viral olan bir videoda kadının tuvalette siyah kot pantolon, siyah yelek ve omuzlarının üzerine dökülen kısa bir hırka giyerek kıyafetini sergilediği görüldü. Genç kadın gönderiye, "Patronum bana çok fazla tenimi gösterdiğimi söyledi" notunu ekleyerek paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nasıl parmak uçların gözüktüğü için sorun oldu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ya dövmelerden ya da senden daha uzun ve gömleğinin içini görebiliyor" yorumunu yaptı.