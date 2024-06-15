30 yıl boyunca vefat eden kayınpederinin emekli maaşını aldı! Polisler eve gelince gerçek ortaya çıktı

İrlanda'nın Mountrath bölgesinin County Laois kentinde üç çocuk annesi 73 yaşındaki Margaret Bergin isimli bir kadın 30 yıl boyunca vefat eden kayınpederinin emekli maaşını almakla suçlandı. Bir yargıcın "olağanüstü dava" dediği olayda sanık, kayınpederi John Bergin'in 1993'teki ölümünün ardından sahte bir şekilde devlet emekli maaşı talebinde bulunmuştu.

Dedektif Garda Peter Crosbie amatör bir gerontologun (yaşlanmayı inceleyen bir araştırmacı) ardından 110 yaşında bir adamın Mountrath'ta yaşadığını gösteren kayıtların bulunduğunu söyledi. Mahkeme, Sosyal Koruma Bakanlığı (DSP) ile temasa geçtiğini ve bu bakanlığın yetkililerinin Bergin'in Mountrath'taki evini ziyaret ettikten sonra dolandırıcılık ortaya çıktı.

BelfastLive'in haberine göre, eve vardıklarında Bergin kayınpederini rahatsız etmemelerini istedi ve yatak odasında yetkilileri Bay Bergin olduğu söylenen sağır ve kafası karışık bir adamla tanıştırdı. Adamın daha genç görünmesi ve fotoğrafla hiçbir benzerliğinin bulunmaması üzerine dolandırıcılık anlaşıldı.







