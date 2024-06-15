Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Sıcak havalardan bunalan ailesi çareyi klimayı açmakta buldu! 8 yaşındaki çocuk soğuktan felç geçirdi... "Klimanın sıcaklığına dikkat edin"

    Sıcak havalardan bunalan ailesi çareyi klimayı açmakta buldu! 8 yaşındaki çocuk soğuktan felç geçirdi... "Klimanın sıcaklığına dikkat edin"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.06.2024 14:20
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde bir aile hava sıcaklıklarından bunalınca çareyi klimayla serinlemekte buldu. Yüksek soğuk havaya maruz kalan 8 yaşındaki ismi açıklanmayan erkek çocuğu yüz felci geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun belirtileri 15 günlük yoğun tedavinin sonucunda azaldı.

    Sıcak havalardan bunalan ailesi çareyi klimayı açmakta buldu! 8 yaşındaki çocuk soğuktan felç geçirdi... "Klimanın sıcaklığına dikkat edin"

    MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde hava sıcaklıklarından bunalan aile çareyi klimayla serinlemekte buldu. Ancak tüm gece boyunca klimanın soğukluğuyla uyuyan ailenin en küçük fertlerinden biri olan ismi açıklanmayan 8 yaşındaki erkek çocuğu serinliğin etkisiyle yüz felci geçirdi.

    1

    Yüz felci, hemipleji, ağız çarpıklığı ve gözlerin düzgün kapanmaması semptomlarıyla başvuran 8 yaşındaki erkek çocukta sağ 7. kraniyal sinirde anormallik tespit edildi. Geleneksel Tıp Bölümünde doktor olan Dr. Nguyenễn Kim Hùng, "Uyurken klima çok soğuk olduğundan ebeveynler çocuklarının vücutlarının daima sıcak olduğundan emin olmalıdır. Çocukların üşümesine izin vermemelisiniz. Geceleri klimanın sıcaklığına dikkat edin" dedi.

    2

    8 yaşındaki çocuğun 15 gün süren tedavinin sonrasında felç belirtileri önemli ölçüde azaldı. Artık çocuğun sağ gözünü kapatabildiği ve yemek yiyip içebildiği belirtildi.

    İlginizi Çekebilir

    Metroda 10 kadına saldırdı! Kimse onu durduramadı

    Metroda 10 kadına saldırdı! Kimse onu durduramadı

     Kabusa dönen ilk buluşmasını anlattı! "Ağzından çıktığına inanamadım"

    Kabusa dönen ilk buluşmasını anlattı! "Ağzından çıktığına inanamadım"

     Dövmesinin ilk halinden eser kalmadı

    Dövmesinin ilk halinden eser kalmadı

     Bir gören bir daha baktı! "Ne yapıyorlar?"

    Bir gören bir daha baktı! "Ne yapıyorlar?"

     7 farklı adamın tecavüzüne uğramıştı: 3'ü yakalandı, 4'ü aranıyor

    7 farklı adamın tecavüzüne uğramıştı: 3'ü yakalandı, 4'ü aranıyor


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Her yıl bu şifalı günü bekliyorlar! Canlı canlı balıkları zorla yuttularHer yıl bu şifalı günü bekliyorlar! Canlı canlı balıkları zorla yuttular
    Saniye saniye ifşaladı! Tacizcisiyle böyle yüzleştiSaniye saniye ifşaladı! Tacizcisiyle böyle yüzleşti
    Sevgili bulmak için form hazırladı! 5000 erkeğin başvurusunu reddettiSevgili bulmak için form hazırladı! 5000 erkeğin başvurusunu reddetti
    Anahtar Kelimeler:
    Vietnam klima
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhur İttifakı ve CHP açıklaması: ‘Devlet Bey’in açıklaması gayet isabetli!’

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhur İttifakı ve CHP açıklaması: ‘Devlet Bey’in açıklaması gayet isabetli!’

    Kızını ve torununu katletmişti! İfadesi ortaya çıktı

    Kızını ve torununu katletmişti! İfadesi ortaya çıktı

    Hava sıcaklıklarında klimayı açtılar! 8 yaşındaki çocuğun yüzü bu hale geldi

    Hava sıcaklıklarında klimayı açtılar! 8 yaşındaki çocuğun yüzü bu hale geldi

    Yoldan geçen kadın annesiyle birlikte yürüyen kızın suratına tokat attı

    Yoldan geçen kadın annesiyle birlikte yürüyen kızın suratına tokat attı

    Saniye saniye ifşaladı! Tacizcisiyle böyle yüzleşti

    Saniye saniye ifşaladı! Tacizcisiyle böyle yüzleşti

    Sokak ortasında uyuyakalan evsiz kadının bacaklarını fareler yedi

    Sokak ortasında uyuyakalan evsiz kadının bacaklarını fareler yedi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.