Sıcak havalardan bunalan ailesi çareyi klimayı açmakta buldu! 8 yaşındaki çocuk soğuktan felç geçirdi... "Klimanın sıcaklığına dikkat edin"

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde hava sıcaklıklarından bunalan aile çareyi klimayla serinlemekte buldu. Ancak tüm gece boyunca klimanın soğukluğuyla uyuyan ailenin en küçük fertlerinden biri olan ismi açıklanmayan 8 yaşındaki erkek çocuğu serinliğin etkisiyle yüz felci geçirdi.

Yüz felci, hemipleji, ağız çarpıklığı ve gözlerin düzgün kapanmaması semptomlarıyla başvuran 8 yaşındaki erkek çocukta sağ 7. kraniyal sinirde anormallik tespit edildi. Geleneksel Tıp Bölümünde doktor olan Dr. Nguyenễn Kim Hùng, "Uyurken klima çok soğuk olduğundan ebeveynler çocuklarının vücutlarının daima sıcak olduğundan emin olmalıdır. Çocukların üşümesine izin vermemelisiniz. Geceleri klimanın sıcaklığına dikkat edin" dedi.

8 yaşındaki çocuğun 15 gün süren tedavinin sonrasında felç belirtileri önemli ölçüde azaldı. Artık çocuğun sağ gözünü kapatabildiği ve yemek yiyip içebildiği belirtildi.







