Taciz kavgası kanlı bitti! Genç kadını taciz eden iki saldırgan kendilerini engellemeye çalışan garsonu bıçakladı... Saldırganı sosyal medyadan ifşa ettiler

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Prachin Buri bölgesindeki bir restoranda bir kadın müşteriyi rahatsız ettiği iddia edilen iki Çinli müşteri ve restoran personeli arasında tartışma çıktı. Saldırganlardan biri arabasından bıçak alarak tartışma bölgesine geri geldi. Adı Jakkrit olarak açıklanan garson tartışma sırasında bıçaklandı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken yaralanan adamın bileğinde yırtılma meydana geldiği söylendi. Restoran alınan güvenlik kamerası görüntüleri saldırganın bulunabilmesi için sosyal medyadan paylaşıldı.