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    4. Taciz kavgası kanlı bitti! Genç kadını taciz eden iki saldırgan kendilerini engellemeye çalışan garsonu bıçakladı... Saldırganı sosyal medyadan ifşa ettiler

    Taciz kavgası kanlı bitti! Genç kadını taciz eden iki saldırgan kendilerini engellemeye çalışan garsonu bıçakladı... Saldırganı sosyal medyadan ifşa ettiler

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.06.2024 11:29
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    Tayland'ın Prachin Buri bölgesindeki bir restoranda yaşanan taciz tartışması kanlı bitti. İki erkek müşterinin bir kadın müşteriyi taciz ettiğini fark eden garson duruma müdahale etmek istedi. Garson ve saldırganlar arasındaki tartışma bir anda şiddetlendi. Saldırganlardan biri arabasından aldığı bıçakla garsonu kolundan bıçakladı. Garsonun mesai arkadaşları ise güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak saldırganın bulunmasını istedi.

    Taciz kavgası kanlı bitti! Genç kadını taciz eden iki saldırgan kendilerini engellemeye çalışan garsonu bıçakladı... Saldırganı sosyal medyadan ifşa ettiler

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Prachin Buri bölgesindeki bir restoranda bir kadın müşteriyi rahatsız ettiği iddia edilen iki Çinli müşteri ve restoran personeli arasında tartışma çıktı. Saldırganlardan biri arabasından bıçak alarak tartışma bölgesine geri geldi. Adı Jakkrit olarak açıklanan garson tartışma sırasında bıçaklandı.

    Olaya ilişkin soruşturma devam ederken yaralanan adamın bileğinde yırtılma meydana geldiği söylendi. Restoran alınan güvenlik kamerası görüntüleri saldırganın bulunabilmesi için sosyal medyadan paylaşıldı.

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    Tayland cinsel taciz
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