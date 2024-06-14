O eski halinden eser yok! Çene ameliyatının sonuçlarını gösterdi... Gören inanamadı: "Resmen evrim geçirmiş"

TikTok'ta 'virginiaeelder' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın 2023 yılının Mart ayında diş tellerinin takılmasıyla birlikte dış görüntüsünde değişikliğe gitti. Hem fiziksel hem de duygusal olarak geçirdiği dönüşümün büyüklüğünden söz ederek milyonlarca izlenmeye ulaşan Virginia, son olarak ise çene estetiği yaptırdı.

Ameliyat sonrasında sıvı diyet uyguladığı ve iyileşme sürecinin ilk aşamalarında çiğneme yapamadığını söyleyen Virginia, "Şu anda ameliyattan yaklaşık 3 ay 3 hafta sonrası ve her gün çok daha iyi hissediyorum" dedi.

TikTok kullanıcılarının büyük bir bölümü Virginia'nın gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ameliyat sonrası gülüşündeki mutluluğu görebiliyordum, tebrikler kızım, harika görünüyorsun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu olağanüstü görünüyor" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Resmen evrim geçirmiş" yorumunda bulundu.