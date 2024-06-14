Telefondaki flört uygulamasını gerçek hayata uyarladılar! Sosyal medyadan yorum yağdı: "5 dakika sohbet et sonra sağdakine geç"

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda Amerika'da tanışma uygulamasının gerçek hayata uyarlanmış hali gösterildi.

Genç kadın uygulamayı anlatırken, "Amerika'daki buluşma appleri gerçek hayata uyarlanmış desem. Bunu düzenleyen Türk girişimci mühendis İTÜ'den arkadaşımız. Girişte numaralar dağıtılıyor. Sonra insanların 5 dakikası var. Bayağı bildiğin muhabbet ediyor. Kim kimden elektrik aldı, rüzgar aldı bakılıyor. 5 dakika dolunca ne oluyor mu diyorsunuz? Çın çın başlıyor ziller havada çınlamaya. 'Herkes sağına geçsin' diyor. Herkes yavaş yavaş sağına sağına geçmeye başlıyor. '5 dakika çok kısa ya' falan diye üzülenler de var tabi aralarında. Sağa geçtikçe bu sefer yeni insanlarla konuşuyorlar. Onlarla muhabbet ediyorlar. Böyle böyle bütün bir turu tamamlıyorlar. Herke herkesi görmüş oluyor. Sonra da uygun bulduklarını kağıtlara yazıyorlar. En sonunda da kim kiminle eşleşmiş bir araya getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları konsept kafeye büyük ilgi gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bana göre değil ben kıskanırım" yorumunu ekledi.Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Speed dating bu. Senelerdir olan bir olay" yorumunu yaptı.