Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Telefondaki flört uygulamasını gerçek hayata uyarladılar! Sosyal medyadan yorum yağdı: "5 dakika sohbet et sonra sağdakine geç"

    Telefondaki flört uygulamasını gerçek hayata uyarladılar! Sosyal medyadan yorum yağdı: "5 dakika sohbet et sonra sağdakine geç"

    14.06.2024 11:00
    Önerilen Videolar
    İstanbul’da trafikte sürücüye bıçakla saldırı anı kamerada

    İstanbul’da trafikte sürücüye bıçakla saldırı anı kamerada

    Kadını hem gasp ettiler hem vurdular

    Kadını hem gasp ettiler hem vurdular

    Akın akın gidiyorlar! Durma noktasına geldi... Bodrum'da trafik felç, 1 milyonu bulacak '40 derece' sıcaklıkta çileden çıktılar

    Akın akın gidiyorlar! Durma noktasına geldi... Bodrum'da trafik felç, 1 milyonu bulacak '40 derece' sıcaklıkta çileden çıktılar

    İçerik devam ediyor
    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.06.2024 11:00
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tanışma uygulamalarının gerçek hayata uyarlandığı Amerika'daki bir kafe kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir Türk girişimci tarafından hayata geçirilen konsept kafe kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Katılımcıların 5'er dakika boyunca sohbet etmesinin ardından zil sesiyle masalarını değiştirdiği uygulamanın sonunda ise kişiler eşleşiyor.

    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda Amerika'da tanışma uygulamasının gerçek hayata uyarlanmış hali gösterildi.

    2

    Genç kadın uygulamayı anlatırken, "Amerika'daki buluşma appleri gerçek hayata uyarlanmış desem. Bunu düzenleyen Türk girişimci mühendis İTÜ'den arkadaşımız. Girişte numaralar dağıtılıyor. Sonra insanların 5 dakikası var. Bayağı bildiğin muhabbet ediyor. Kim kimden elektrik aldı, rüzgar aldı bakılıyor. 5 dakika dolunca ne oluyor mu diyorsunuz? Çın çın başlıyor ziller havada çınlamaya. 'Herkes sağına geçsin' diyor. Herkes yavaş yavaş sağına sağına geçmeye başlıyor. '5 dakika çok kısa ya' falan diye üzülenler de var tabi aralarında. Sağa geçtikçe bu sefer yeni insanlarla konuşuyorlar. Onlarla muhabbet ediyorlar. Böyle böyle bütün bir turu tamamlıyorlar. Herke herkesi görmüş oluyor. Sonra da uygun bulduklarını kağıtlara yazıyorlar. En sonunda da kim kiminle eşleşmiş bir araya getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

    23

    Sosyal medya kullanıcıları konsept kafeye büyük ilgi gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bana göre değil ben kıskanırım" yorumunu ekledi.Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Speed dating bu. Senelerdir olan bir olay" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    İkili ilişkileri anlattı! "Bir daha yapmayacağım diyorsa..."

    İkili ilişkileri anlattı! "Bir daha yapmayacağım diyorsa..."

     İlişki hapları tanıttığım bir reklamda kullanıldı

    İlişki hapları tanıttığım bir reklamda kullanıldı

     Tuvaletini yaptıktan sonra ellerini yıkamadığını söyledi! Tartışmayı ateşledi

    Tuvaletini yaptıktan sonra ellerini yıkamadığını söyledi! Tartışmayı ateşledi

     Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçirdi! Böyle istifa etti

    Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçirdi! Böyle istifa etti

     Her yerinden ayrı ses geliyor! "Mükemmel bir yetenek"

    Her yerinden ayrı ses geliyor! "Mükemmel bir yetenek"

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yemek siparişi ihaneti ortaya çıkarttı! "Gördüğüme inanamadım"Yemek siparişi ihaneti ortaya çıkarttı! "Gördüğüme inanamadım"
    Öldüğü zannedilen adam bir anda dirildiÖldüğü zannedilen adam bir anda dirildi
    Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydettiKarısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

    SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

    Hasan Can Kaya emniyete götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası... İfadesi ortaya çıktı

    Hasan Can Kaya emniyete götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası... İfadesi ortaya çıktı

    Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

    Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

    Öldüğü zannedilen adam bir anda dirildi

    Öldüğü zannedilen adam bir anda dirildi

    Rus turist fiyatlara şaştı! "Burası Türkiye"

    Rus turist fiyatlara şaştı! "Burası Türkiye"

    Yemek siparişi ihaneti ortaya çıkarttı! "Gördüğüme inanamadım"

    Yemek siparişi ihaneti ortaya çıkarttı! "Gördüğüme inanamadım"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.