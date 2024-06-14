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    4. Öldüğü zannedilen adam bir anda dirildi! Hayata dönen adam ambulanstan kaçıp koşarak uzaklaştı

    Öldüğü zannedilen adam bir anda dirildi! Hayata dönen adam ambulanstan kaçıp koşarak uzaklaştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.06.2024 09:50
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    59 yaşındaki Prueang Enmak isimli bir adam aşırı dozda alkol alması sonucunda duş yaptığı sırada yere yığıldı. Aile üyeleri sağlık görevlilerine haber verdi ve yapılan ilk incelemede adamın öldüğü söylendi. Ölü olduğu söylenen adam ambulansın arkasında bir anda dirildi ve kapıları açarak koşarak uzaklaştı.

    Öldüğü zannedilen adam bir anda dirildi! Hayata dönen adam ambulanstan kaçıp koşarak uzaklaştı

    MYNET| DIŞ HABERLER Tayland'ın Surin kentinde 59 yaşındaki Prueang Enmak'ın eşi Sombat kocasını duş yaptığı sırada banyoda yerde yatarken buldu. Kocasının durumunu gören kadın sağlık ekiplerine haber verdi. Evdeki tüm müdahalelere rağmen öldüğü belirtilen adam otopsi için ambulansa bindirildi.

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    Yolun ilk 20 dakikasında da hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen 59 yaşındaki adam bir anda dirildi. Kolundaki damar içi tüpü söken adam ambulans personeliyle konuşmayı reddederek kapıyı açıp bir anda koşmaya başladı. Ambulans personelinin ısrarına rağmen koşmaya devam eden ve onları kendisinden uzak durması konusunda uyaran adam yoldan bulduğu bir sopayla saldırmaya başladı.

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    Enmak, iyileştikten sonra yerel basına, eve dönüş yolculuğunun kendisini "yorgun" bıraktığını ve bu kadar uzağa koşabileceğini bilmediğini söyledi. 59 yaşındaki adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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