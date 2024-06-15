Mektup zarflarının yapıştırırken 1000 kalori aldığını söyledi! Süngerle denedi ama istediği sonuca ulaşamadı

TikTok'ta 1.2 milyondan fazla izlenmeye ulaşan görüntülerde bir kadın zarfları yalayarak yapıştırmanın kalori almasına neden olduğunu söyleyince sosyal medyada ilgi çekti.

Gönderisine, "Zarfları yalayarak bir oturuşta 1000'den fazla kalori tükettiğimi yeni öğrendim" notunu ekleyen genç kadın suyla sünger kullanmayı denediğini ancak etkili bir şekilde sızdırmazlık sağlamadığını belirtti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kalori takip uygulamanıza zarf girdiğinizi hayal edin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Duyduğum en kötü şey" yorumunu yaptı.