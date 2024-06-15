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    4. Mektup zarflarının yapıştırırken 1000 kalori aldığını söyledi! Süngerle denedi ama istediği sonuca ulaşamadı

    Mektup zarflarının yapıştırırken 1000 kalori aldığını söyledi! Süngerle denedi ama istediği sonuca ulaşamadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.06.2024 11:16
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    TikTok'ta 'chloewilliams3663' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Chloe Williams isimli bir kadın bir sürü zarfı yalayarak yapıştırmanın kendisine 1000 kaloridan fazlasına mâl olduğunu söyledi. Genç kadının gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek 1.2 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

    Mektup zarflarının yapıştırırken 1000 kalori aldığını söyledi! Süngerle denedi ama istediği sonuca ulaşamadı

    TikTok'ta 1.2 milyondan fazla izlenmeye ulaşan görüntülerde bir kadın zarfları yalayarak yapıştırmanın kalori almasına neden olduğunu söyleyince sosyal medyada ilgi çekti.

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    Gönderisine, "Zarfları yalayarak bir oturuşta 1000'den fazla kalori tükettiğimi yeni öğrendim" notunu ekleyen genç kadın suyla sünger kullanmayı denediğini ancak etkili bir şekilde sızdırmazlık sağlamadığını belirtti.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kalori takip uygulamanıza zarf girdiğinizi hayal edin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Duyduğum en kötü şey" yorumunu yaptı.

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