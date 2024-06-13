Tuvalete 'Ne kadardır içeridesin' sayacı koydular! Bir gören bir daha baktı... "İzleniyormuşum gibi hissettim"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in popüler sosyal medya uygulaması Weibo'da yer alan görüntülerde UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Yungang Budist Mağaraları'ndaki kadınlar tuvaletinin üzerindeki dijital sayaçlar ilgi çekti. Her kabinin kendi sayacının bulunduğu fark edilirken kabinlerin boş olması durumunda dijital ekranda yeşil renkte 'boş' yazısının yazdığı görüldü. Kabinin içine bir kişinin girmesi durumunda ise kapıyı kapatmasıyla birlikte sayaç başlıyor ve kullanım sırasında kapının kilitli kalma süresini gösteriyor.

Bir ziyaretçi tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Teknolojik olarak oldukça gelişmiş buldum. Dışarıda sıraya girmenize ve kapıyı çalmanıza gerek yok" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bence utanç verici. Sanki izleniyormuşum gibi hissettim." yorumunu yaptı.

Xiaoxiang Morning Herald'ın aktardığına göre bir personel, artan ziyaretçi sayısını yönetmek için zamanlayıcıların kurulduğunu söyledi. Ziyaretçilerin tuvalet kullanımlarına ilişkin olarak herhangi bir zaman kısıtlamalarının bulunmadığını dile getiren personel, "Tuvaletleri kullanabileceğiniz süreleri kontrol etmek için orada değiller. Tuvalet kullanımı için 5 ya da 10 dakika gibi herhangi bir süre kısıtlaması yapmıyoruz" dedi.