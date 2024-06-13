Tuvalete 'Ne kadardır içeridesin' sayacı koydular! Bir gören bir daha baktı... "İzleniyormuşum gibi hissettim"

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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.06.2024 13:56
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    1.500 yıl öncesine ait 252 mağara ve oyuktan oluşan içinde 51 bin heykelin yer aldığı hayranlık uyandıran Çin'deki Yungang Budist Mağaraları bu kez turizmin göz bebeği olmasının yanında ilginç bir uygulamayla gündeme geldi. Bir ziyaretçi tarafından kaydedilen görüntülerde bölgede bulunan kadınlar tuvaletinin üzerindeki dijital sayaçlar sosyal medyanın ilgisini çekti.

    MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in popüler sosyal medya uygulaması Weibo'da yer alan görüntülerde UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Yungang Budist Mağaraları'ndaki kadınlar tuvaletinin üzerindeki dijital sayaçlar ilgi çekti. Her kabinin kendi sayacının bulunduğu fark edilirken kabinlerin boş olması durumunda dijital ekranda yeşil renkte 'boş' yazısının yazdığı görüldü. Kabinin içine bir kişinin girmesi durumunda ise kapıyı kapatmasıyla birlikte sayaç başlıyor ve kullanım sırasında kapının kilitli kalma süresini gösteriyor.

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    Bir ziyaretçi tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Teknolojik olarak oldukça gelişmiş buldum. Dışarıda sıraya girmenize ve kapıyı çalmanıza gerek yok" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bence utanç verici. Sanki izleniyormuşum gibi hissettim." yorumunu yaptı.

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    Xiaoxiang Morning Herald'ın aktardığına göre bir personel, artan ziyaretçi sayısını yönetmek için zamanlayıcıların kurulduğunu söyledi. Ziyaretçilerin tuvalet kullanımlarına ilişkin olarak herhangi bir zaman kısıtlamalarının bulunmadığını dile getiren personel, "Tuvaletleri kullanabileceğiniz süreleri kontrol etmek için orada değiller. Tuvalet kullanımı için 5 ya da 10 dakika gibi herhangi bir süre kısıtlaması yapmıyoruz" dedi.

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    sosyal medya Çin
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