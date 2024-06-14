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    4. Sevgilisinin verdiği yemek siparişi ihaneti ortaya çıkarttı! "Gördüğüme inanamadım"

    Sevgilisinin verdiği yemek siparişi ihaneti ortaya çıkarttı! "Gördüğüme inanamadım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.06.2024 10:23
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    Vegan bir sosyal medya fenomeni TikTok'tan yaptığı açıklamasında etli pizza siparişi sayesinde sevgilisinin kendisini aldattığını fark ettiğini söyledi. Sosyal medyada Sabrina Low ismini kullanan fenomen isim sevgilisinin kendisi gibi vegan olduğunu ve siparişin mutlaka başka biri için verildiğini söyleyerek ihaneti anladığını dile getirdi.

    Sevgilisinin verdiği yemek siparişi ihaneti ortaya çıkarttı! "Gördüğüme inanamadım"

    Gerçek adı Sabrina Lourenço olan Brezilyalı sosyal medya fenomeni Sabrina Low, sevgilisinin telefonundaki bir yemek uygulaması üzerinden ihanetini fark ettiğini anlatınca sosyal medyada viral oldu.

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    Fenomen isim erkek arkadaşının sipariş geçmişinde etli bir pizzanın bulunduğunu gördüğünde inanamadığını dile getirerek, "Gördüğüme inanamadım. Benim gibi vegandı. Bunun onun için olmadığını biliyordum.Her zaman vegan olmanın öneminden bahsettik ve bu, değerlerimizin büyük bir parçasıydı. Tam da bu sebepten dolayı ona aşık oldum." dedi.

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    Sevgilisinin tüm reddetmelerine rağmen fenomen isim pizzanın bir başkası için sipariş edildiğini düşündüğünü söyleyerek, "Bunu bu şekilde öğreneceğimi nasıl hayal edebilirdim. Beni fiziksel olarak başka bir kişiyle aldatmasa bile vegan olduğunu söyleyerek kandırdı. Onu asla affedemem" diye konuştu.

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    tiktok Aldatma ihanet vegan
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