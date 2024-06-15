Kirası 8 bin TL olan evi gezdi! Gördüklerine inanamadı... İçinden demir parmaklıklı kapı bile çıktı: "Azıcık toparlansa iyi hapishane olur"

Sosyal medyadan "İstanbul Bağcılar'da ucuza kiralık ev" notunu ekleyerek paylaşım yapan bir kişi bu kiralık evi gezdiğinde ise hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

İnternetteki ilanda 8 bin TL kirası bulunan Bağcılar'daki evi gezen kişi, "İstanbul Bağcılar'da 8 bin TL'ye kiralık olarak ilana konulan bir hücre evini pardon normal bir evi gezmeye gidiyoruz" dedi.

Evin görüntüsü sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olurken paylaşımı yapan kiş ev sahibinin "Biraz boy ve temizlikle düzelir" diyerek kendisini savunduğunu söyledi. 8 bin TL değerindeki kiralık eve yorumlar gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Azıcık toparlansa iyi hapishane olur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne evi sığınak bile olmaz buradan" yorumunu yaptı.







