Damat kız isteme törenine eski kayınvalidesi ve kayınpederiyle gitti! Sosyal medyada tartışmanın fitili ateşlendi: 'Onu oğlumuz gibi seviyoruz'

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan ve Tayland'ta gerçekleştirilen bir kız isteme töreninde damadı yeni eşini eski kayınvalidesi ve kayınpederi istedi.

Olayın sosyal medyada gündem olması üzerine yerel haber kanalına konuşan kayınvalide, "8 yaşındayken yanımıza geldi. Kauçuk üretmek ve palmiye ağaçlarını kesmek için onu yanımıza işe aldık. 18 yaşındayken kızımla evlendi. Ona kötü davrandığını görmedim çok iyi bir insan. Kızım başka birine aşık olduğunu söyleyerek boşanmak istedi. Bizden başka ailesi olmadığı için onun yanında olmak istedik. Onu oğlumuz gibi seviyoruz" dedi.

Eski kayınvalide ve kayınpeder damatlarının yeni düğünü içinde adeta seferber oldu. İki gün iki gece gerçekleşen düğünün sonuna yeni çifti ailelerinin bir parçası olarak gördüklerini söyleyen kayınpeder, "Yeni gelinimiz için çok mutluyuz. Onların mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu etti" diye konuştu.